Президент Владимир Зеленский выразил убеждение, что встречи Его Святейшества с украинцами на украинской земле станут судьбоносным событием.

Президент Владимир Зеленский пригласил Папу Римского Франциска осуществить визит в Украину.

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент провел телефонный разговор с понтификом.

Зеленский отметил, что разговор с Франциском происходит в период 20-й годовщины визита святого Папы Иоанна Павла II в Украину. Президент подчеркнул, что в сердцах миллионов украинцев живет светлая память об Иоанне Павле II и его судьбоносном визите в нашу страну.

Глава государства вспомнил слова святого Папы, который считал, что «Европа должна дышать двумя легкими: западным и восточным», а Украина является неотъемлемым восточным легким Европы. В контексте этих слов Зеленский отметил, что визит Папы в Украину - это «кислород, который так необходим».

«Визита Вашего Святейшества ждет прежде всего народ Украины», - отметил президент.

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Также во время разговора было отмечено, что на сегодняшний день Украина - это страна, где представители всех религий мирно сосуществуют и чувствуют себя комфортно. В государстве нет выраженных межконфессиональных конфликтов и практически отсутствуют спекуляции на теме веры.

Глава Украинского государства отметил глобальное измерение деятельности Его Святейшества, в частности, внимание к вопросам мира, межрелигиозного диалога, защиты прав беженцев, заботы о бедных.

Президент поблагодарил Папу Франциска за его постоянные молитвы за мир и спокойствие в Украине, которые способствуют восстановлению мира в нашей стране и через которые мы чувствуем, что Украина - в сердце понтифика.

Зеленский сообщил об ужасных последствиях войны на востоке Украины.

«Мы рассчитываем на взаимодействие со Святым Престолом и вашу поддержку в привнесении мира на Донбасс. Поддержка мирового сообщества и духовных лидеров крайне важна», - добавил президент.

Кроме того, глава государства отметил, что украинский народ ждет беатификации митрополита Андрея Шептицкого.

Зеленский обновил приглашение Папе Франциску посетить Украину. Он выразил убеждение, что встречи Его Святейшества с украинцами на украинской земле станут судьбоносным событием.

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Автор: Виталий Саенко