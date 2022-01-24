Всего на территории Украины находится 129 посольств, консульств и представительств международных организаций.

Только четыре государства сообщили Министерству иностранных дел Украины о намерениях вывезти сотрудников посольств и членов их семей из Украины.

Как говорится в заявлении МИД Украины, на территории Украины находятся 129 посольств и консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций.

"По состоянию на 24 января только четыре государства сообщили МИД Украины о намерениях осуществить эвакуацию членов семей и части сотрудников или позволить им добровольно покинуть украинскую территорию: США, Великобритания, Австралия и Германия", - отмечается в заявлении.

Как говорится в заявлении, остальные государства, Европейский Союз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций информируют МИД об отсутствии на этом этапе планов осуществлять эвакуацию или сокращение персонала, учитывая отсутствие достаточных причин для такого шага.

"Важно, что такой позиции придерживаются и те страны, дипломатические представительства которых расположены в регионах нашего государства, которые граничат с территорией Российской Федерации", - сказано в заявлении.

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Также в МИД выражают благодарность международным партнерам, которые трезво оценивают сложившуюся ситуацию и не прибегают к преждевременным эвакуационным мерам. "Это - настоящее проявление солидарности с Украиной", - отмечается в заявлении.

"Сейчас очень важно избегать шагов, которые могут быть использованы в информационном пространстве для усиления напряжения в обществе, дестабилизации экономической и финансовой ситуации нашего государства. Сила Украины и ее партнеров заключается в единстве", - сказано в заявлении.

Как сообщал УНИАН, ранее Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде соответствующих членов семьи из посольства в Киеве. Также, граждане США в Украине должны рассмотреть немедленную возможность выезда, используя коммерческие или иные частные транспортные средства.

В Министерстве иностранных дел Украины считают эвакуацию сотрудников Посольства США преждевременной и проявлением чрезмерной предосторожности. Спикер МИД отметил, что Россия сейчас прилагает активные усилия для дестабилизации внутренней ситуации в Украине.

Также, решение отозвать часть сотрудников своего посольства в Украине из-за возможного вторжения РФ приняла Великобритания.

В то же время руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Европейском Союзе не видят причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины. Сейчас продолжаются переговоры с РФ. "Мы не собираемся делать то же самое, что и США (эвакуировать дипломатов, - УНИАН), поскольку мы не видим для этого каких-то конкретных причин", - заявил Боррель.

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