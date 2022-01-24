Соединенное Королевство приняло решение отозвать часть сотрудников своего посольства в Украине из-за возможного вторжения РФ.
Об этом сообщает ВВС.
"По словам чиновников, особых угроз британским дипломатам не поступало, но около половины сотрудников, которые работают в Киеве, вернется в Великобританию", - говорится в сообщении.
Об этом стало известно после того, когда США приказали родственникам сотрудников их посольства покинуть Украину.
Читайте такжеВ Украину прибыла вторая партия военной помощи от США (фото)Эвакуация сотрудников посольства США - что известно
Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде соответствующих членов семьи из посольства в Киеве. Решение было принято из-за угрозы военных действий России.
В Госдепе также предостерегли граждан от поездок во временно оккупированный Крым и на территорию ОРДЛО. По данным США, оккупационные власти продолжают злоупотреблять и произвольно заключать в тюрьму иностранцев и местное население.
В Министерстве иностранных дел Украины считают эвакуацию сотрудников Посольства США в Украине преждевременной и проявлением чрезмерной предосторожности. Спикер МИД отметил, что Российская Федерация сейчас прилагает активные усилия для дестабилизации внутренней ситуации в Украине.
Читайте также"Этого недостаточно": Украина отреагировала на отставку командующего ВМС ГерманииРиск вторжения России в Украину: что известно
В ноябре 2021 года агентство Bloomberg опубликовало статью, где речь шла о риски полномасштабного нападения России на Украину. Отмечалось, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы перемещением российских войск в сторону границы Украины.
17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предложила НАТО отказаться от принятия Украины в Альянс, а также "от любой военной деятельности на территории Украины", предлагала США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.
В Брюсселе 12 января 2022 года состоялось заседание Совета НАТО-Россия, на котором обсуждались вопросы безопасности в Европе.
После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение в Украине и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали вывести войска из Украины, в частности, из Крыма.
Страны-члены НАТО подтвердили политику "открытых дверей" по принятию новых членов и заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах альянса.
20 декабря обнародовали новые снимки спутников компании Maxar Technologies, на которых зафиксирована российская военная техника на нескольких полигонах вблизи Украины.