В МИД Германии сообщили, что члены семей немецких дипломатов могут добровольно покинуть Украину.

Министерство иностранных дел Германии пока что не видит причин для эвакуации с территории Украины своих граждан и сотрудников посольства.

Об этом сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.

По ее словам, Берлин разрабатывает кризисный план для сотрудников посольства в Украине и других граждан Германии, но в данный момент не видит необходимости в организации масштабной операции по их вывозу на родину.

"На протяжении последних недель мы постоянно просчитывали, в том числе с нашими европейскими партнерами, как мы могли бы действовать самым оперативным образом. Но я хочу сказать со всей определенностью: это всё - в сослагательном наклонении", - сказала Бербок.

В то же время представитель МИД ФРГ сообщил, что члены семей немецких дипломатов могут добровольно покинуть Украину. Расходы на их возвращение возьмут на себя либо Министерство иностранных дел Германии, либо соответствующие работодатели.

Читайте такжеАвстралия и Германия эвакуируют из Украины родственников дипломатов

Как сообщал УНИАН, ранее Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде соответствующих членов семьи из посольства в Киеве. Также, граждане США в Украине должны рассмотреть немедленную возможность выезда, используя коммерческие или иные частные транспортные средства.

В Министерстве иностранных дел Украины считают эвакуацию сотрудников Посольства США преждевременной и проявлением чрезмерной предосторожности. Спикер МИД отметил, что Россия сейчас прилагает активные усилия для дестабилизации внутренней ситуации в Украине.

Также, решение отозвать часть сотрудников своего посольства в Украине из-за возможного вторжения РФ приняла Великобритания.

В то же время руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в Европейском Союзе не видят причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины. Сейчас продолжаются переговоры с РФ. "Мы не собираемся делать то же самое, что и США (эвакуировать дипломатов, - УНИАН), поскольку мы не видим для этого каких-то конкретных причин", - заявил Боррель.

Вас также могут заинтересовать новости: