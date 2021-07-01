Военные РФ теперь могут блокировать суда, которые "незаконно проникли" в акваторию или "незаконно ее покидают".

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал указание военным "блокировать территории и акватории охраняемых объектов для пресечения попыток незаконного проникновения". Он подписал соответствующий документ.

Данный указ обнародовали на официальном портале правовой информации 1 июля.

В пояснительной записке указано, что Росгвардия охраняет акваторию Керченского пролива, мост через него и акватория российского энергомоста с Крымом.

Документ вносит изменения в закон "О войсках национальной гвардии России". Теперь при охране указанных территории военные могут проводить оцепление при попытке "незаконного пересечения и проникновения" в акваторию и при попытке покинуть ее.

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Инцидент с британским эсминцем возле Крыма

Инцидент с эсминцем Великобритании произошел 23 июня в районе мыса Фиолент на побережье оккупированного Крыма.

По утверждению российской стороны, Defender незаконно вторгся в "территориальные воды РФ". В Минобороны РФ заявили, что корабль был выдворен предупредительными выстрелами и бомбометанием.

Минобороны Великобритании ответило, что бомбометание не проводилось, а стрельба была принята экипажем за артиллерийские учения.

24 июня Борис Джонсон прокомментировал "обстрел" британского эсминца россиянами. Он заявил, что Defender проходил через украинские территориальные воды и правильно поступил, что выбрал путь возле оккупированного Крыма. Джонсон напомнил, что Лондон не признают аннексию Крыма и российскую принадлежность этих вод.

СМИ в дальнейшем сообщили, что окончательное решение о проходе британского эсминца HMS Defender вблизи берегов оккупированного Россией Крыма было принято именно Джонсоном.

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Автор: Анастасия Горбачева