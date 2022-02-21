Высокий представитель ЕС готов созвать отдельное заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, если ситуация потребует введения ограничительных мер.

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявляет, что санкции против Российской Федерации на случай дальнейшего вторжения российских войск в Украину подготовлены, но он надеется, что их не придется применять благодаря избежанию новой войны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сказал в Брюсселе перед началом заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

Высокий представитель ЕС рассказал, что сегодня, 21 февраля, состоится встреча с министром иностранных дел Украины Дмитрий Кулебой для обсуждения ситуации на границах Украины и России с целью продолжения "структурирования нашей поддержки" для Украины.

Боррель отметил, что на встрече с Кулебой главы МИД стран-членов ЕС предоставят все возможные гарантии по продолжению поддержки Украины в наиболее критическое время, если такое время наступит, – потенциальное дальнейшее вторжение войск РФ.

При этом он добавил, что, по его мнению, Кулеба не является нервозным из-за последних событий с Россией. "Как раз наоборот, как сказал г-н Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский – Ред.), что худшим врагом будет пребывание в состоянии паники. Они не в состоянии паники. Они обеспокоены, встревожены, они чувствуют угрозу, но я вообще не вижу, чтобы они были нервозными", – сказал Боррель.

Также высокий представитель ЕС подтвердил, что санкции против РФ на случай дальнейшего вторжения в Украину уже подготовлены.

"На самом деле, работа сделана. Мы готовы. Я созову экстренное заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, и я представлю санкции в нужный момент. Когда наступит момент, я созову экстренное заседание, поскольку санкции – это компетенция Совета ЕС", – сказал Боррель.

Он повторил, что санкции могут быть введены, когда наступит нужный момент. "И я надеюсь, и мы работаем ради момента, чтобы он не наступил", – подчеркнул Боррель.

Напомним, Дмитрий Кулеба считает, что уже настало время ввести часть санкций против России, учитывая последние события на Донбассе, не дожидаясь вероятности дальнейшего вторжения российских войск, стянутых к украинской границе.

19 февраля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новые финансовые и экономические санкции, которые страны Запада намерены ввести против РФ в случае дальнейшего вторжения российских войск в Украину, очень негативно повлияют на российскую экономику.

Она сообщила, что Еврокомиссия разработала жесткий и всеобъемлющий пакет финансовых санкций вместе с Соединенными Штатами, Великобританией и Канадой. Речь идет о намерениях ограничить доступ России к финансовым рынкам и введении экспортного контроля, который прекратит возможность РФ модернизировать и диверсифицировать ее экономику.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал открыть "матрешки" государственных российских компаний и структур для определения их конечных бизнес-бенефициаров, которые могут попасть под санкции.

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