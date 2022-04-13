Председатель Верховной Рады подчеркнул, что это произойдет "в ближайшее время".

В ближайшее время фракции "Оппозиционная платформа - За життя" в украинском парламенте не будет.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Я не хочу сейчас делать спойлер. Но, я думаю, что в ближайшее время такой фракции ("ОПЗЖ" - УНИАН) в парламенте Украины не будет", - отметил Стефанчук.

Напомним, что 28 марта сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович заявил об остановке существования политсилы.

С начала войны России против Украины ОПЗЖ фигурировала в громких скандалах.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля Владимир Зеленский сообщил, что в результате спецоперации СБУ задержала Виктора Медведчука - нардепа от ОПЗЖ и кума Путина. Медведчук подозревается в государственной измене по двум уголовным производствам. В первые дни войны он бежал из-под домашнего ареста.

Глава государства предложил России обменять пленных украинцев на задержанного кума Путина. В Кремле ответили, что Медведчук не является гражданином РФ, поэтому об обмене они пока не думают.

Коллеги Медведчука по фракции также покинули Украину во время войны. В частности, так сделал Илья Кива. Из-за рубежа одиозный Кива неоднократно включался в эфир российских пропагандистов с антиукраинскими заявлениями. На второй день войны Киву исключили из фракции. Его подозревают в госизмене.

Сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович находится в Израиле, ведь якобы пережил операцию и восстанавливается после нее.

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