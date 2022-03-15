Кроме того, из фракции ОПЗЖ вышли несколько нардепов.

Илья Кива написал заявление о сложении депутатского мандата.

Об этом заявил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, а также сообщила "Украинская правда" в Telegram.

"Илья Кива написал заявление о сложении депутатского мандата. На самом деле давно уже нет такого депутата Кивы, есть контуженый предатель Кива. Сейчас он трусливо прячется где-то в Испании. Но ничего мы после победы его найдем и будем судить по всей строгости закона. Можешь уже сушить сухари", - написал Гончаренко.

"УП "ограничилась несколькими словами: "Кива больше не депутат".

Кроме того, Гончаренко сообщил, что из фракции "ОПЗЖ" вышли несколько нардепов, в частности Игорь Абрамович, Татьяна Плачкова, Александр Фельдман и Вадим Столар.

Ранее УНИАН уже сообщал, что бывшего нардепа Киву заочно арестовали в Украине по подозрению в государственной измене.

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