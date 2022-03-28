Политик заявляет, что "партия мира" не может продолжать существование во время войны.

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович заявил о приостановлении существования политсилы.

Заявление опубликовано на сайте партии.

"Мы всегда говорили о мире. Партия строилась, как партия мира! Но сейчас мира нет! Действие партии приостановлено!", - заявил Рабинович.

Далее Рабинович в своем заявлении призвал к прекращению споров между политиками и содействию прекращению войны и установлению мира. Россия, ее политическое руководство, а также факт полномасштабного вторжение российских войск в Украину в заявлении не вспоминаются.

Также Рабинович сообщил, что "после болезни и прошедшей операции не полностью трудоспособен" и напомнил, что с начала февраля находится в Израиле.

"Не имея возможности находиться сегодня в Украине, я стараюсь быть полезным там, где сейчас нахожусь!", - уверяет он.

Как сообщал УНИАН, 20 марта Совет нацбезопасности и обороны остановила любую деятельность ряда политических партий на время военного положения.

"СНБО решил, учитывая полномасштабную войну и связи некоторых политических структур с этим государством, приостановить любую деятельность ряда политических партий на время военного положения. А именно: "Оппозиционная платформа – За жизнь"; "Партия Шария"; "Наши"; "Оппозиционный блок"; "Левая оппозиция"; "Союз левых сил"; "Держава"; "Прогрессивная социалистическая партия Украины"; "Социалистическая партия Украины"; "Социалисты"; "Блок Владимира Сальдо", - сказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

Минюсту было поручено принять меры, чтобы безотлагательно остановить деятельность указанных политсил.

Также ранее журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat рассказал, что Россия с 2014 года потратила миллиарды долларов на сеть пророссийских политиков и лидеров мнений в Украине, но, в конце концов, те их бросили на деньги.

Напомним, по состоянию на 16 марта 26 нардепов находились за границей. Преимущественно - представители "ОПЗЖ".

Накануне полномасштабного вторжения РФ появилась информация о тайном выезде жены главы политсовета партии, кума Путина Виктора Медведчука - Оксаны Марченко - в Беларусь.

Вскоре выехал из страны и сам обвиненный в госизмене и помещенный под домашний арест политик.

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