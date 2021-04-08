В суд поступило конституционное представление, подписанное 49 народными депутатами.

Конституционность указов президента Украины Владимира Зеленского об увольнении главы КСУ Александра Тупицкого и судьи Александра Касминина обжаловали в Конституционном суде.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила постоянный представитель Верховной Рады в КСУ, народный депутат от "Слуги народа" Ольга Совгиря.

"В Конституционный суд поступило конституционное представление группы народных депутатов, в котором обжалована конституционность указов президента Украины об отстранении от должности Тупицкого А. и об увольнении с должности Тупицкого А. и Касминина А.", - рассказала Совгиря.

Читайте такжеТупицкий не явился на заседание суда по избранию ему меры пресеченияСогласно документу, опубликованному на сайте КСУ, речь идет о представлении, подписанном 49 народными депутатами. Уполномоченный представитель субъекта права на конституционное представление по доверенности -народный депутат от "Батькивщины" Сергей Власенко. Первой представление подписала Юлия Тимошенко.

Что предшествовало

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Автор: Катерина Комолова