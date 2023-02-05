Сам министр говорит, что разговоров об увольнении у него не было.

Министр обороны Алексей Резников может быть уволен на следующей неделе. Его должность может занять глава украинской разведки Кирилл Буданов, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в Офисе президента и Кабмине.

Извещают, что после увольнения Резников останется в команде президента.

"Ни у кого в ОПУ нет сомнений, что он должен остаться в команде", – говорят источники УП.

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В частности, рассматривают назначение Резникова министром юстиции – вместо действующего министра Дениса Малюски, который может стать послом в одной из европейских стран.

Министерство обороны может возглавить Буданов, которой, по информации источников, не хочет идти на эту должность.

"Кириллу очень трудно уходить из ГУР, он не хочет в МО, потому что понимает, что это огромная бюрократическая машина. Но раздумывать времени уже особо нет", – объясняет источник среди силовиков.

Сам Резников в комментарии "УП" заявил, что "никаких разговоров, что должен прекратить деятельность на этом посту, не происходило".

"Я повторю свой ответ другим СМИ: каждый чиновник должен осознавать, что на своем посту он не на всю жизнь. Он должен начать этап и завершить его. Поэтому я готов к любому развитию событий. За то, что сделал, мне не стыдно. Мне точно будет, что показать, что я сделал. А все остальное – посмотрим", - сказал он.

Скандалы в Минобороны

Ранее в январе СМИ сообщили, что якобы Минобороны закупает продукты для военных по завышенным ценам через фирму-"прокладку". Тогда министр обороны Алексей Резников опроверг это, в то же время НАБУ начало расследование, а замминистра Вячеслав Шаповалов написал заявление об увольнении.

3 февраля стало известно, что должностных лиц Минобороны поймали на хищении денег при строительстве казарм

Кроме этого, уволился исполняющий обязанности руководителя Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александр Лиев. СМИ сообщали, что у него якобы нашли российский паспорт, однако эта информация оказалась фейком и журналист извинился.

На фоне этих скандалов президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые шаги в борьбе с внутренним врагом.

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