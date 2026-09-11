Еврокомиссия утвердила выделение 6,1 млрд евро на дроны и перехватчики PAC-3 для Украины

Кроме того, в настоящее время рассматривается вопрос о выделении ещё 4,7 млрд евро для Украины.

Европейская комиссия окончательно утвердила выделение Украине финансирования в размере 6,1 млрд евро на производство дронов и закупку ракет-перехватчиков PAC-3. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заявил комиссар ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс на брифинге после первого заседания правления Альянса дронов между ЕС и Украиной.

В частности, еврокомиссар сообщил о решениях, принятых в рамках кредита в поддержку Украины общим объемом 90 млрд евро.

"Сегодня Европейская комиссия также официально утвердила выделение 6,1 млрд евро на дроны и ракеты для противовоздушной обороны Украины из кредита в поддержку Украины. Это действительно, опять же, очень важный шаг вперед. Мы много работали с государствами-членами и Украиной для достижения этой цели", – подчеркнул Кубилюс.

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Как пояснил еврокомиссар, это решение официально дает Украине возможность осуществить закупку ракет-перехватчиков PAC-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

По его словам, соответствующее финансирование из кредита на поддержку Украины предусматривает пять исключений в отношении осуществления закупок. Так, три из них касаются инвестиций в производство украинских дронов и компонентов, стоимость которых превышает предельные значения, а два – закупки оборудования американского производства, в частности ракет PAC-3, в том числе через механизм PURL при совместной координации с НАТО.

"И благодаря сегодняшнему решению нам удалось достичь такого результата, что все 28,3 млрд евро, выделенные на этот год для финансирования обороны из кредита в поддержку Украины, теперь согласованы", – подчеркнул еврокомиссар.

В то же время Еврокомиссия рассматривает запрос на утверждение выделения 4,7 миллиарда евро.

"Это следующий этап после 8,3 миллиарда, которые уже были выплачены. Таким образом, выплаты продолжаются", – заявил Кубилюс.

Кредит на 90 млрд евро для Украины

Как сообщал УНИАН, две трети двухлетнего кредита на 90 млрд евро будут направлены на оборону Украины. Полностью этот кредит будет выплачен в течение 2026–2027 годов.

В июне Еврокомиссия выделила первый пакет военной помощи, после чего последовали следующие выплаты.

30 июля Европейская комиссия перечислила Украине 3,47 миллиарда евро. В Еврокомиссии отмечали, что транш предусматривает дополнительное финансирование беспилотников, ракет и истребителей Gripen.

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