Сможет сам летать и управлять роем дронов: Китай раскрыл тайну нового истребителя

Новые системы могут позволить истребителям действовать практически автономно, ориентироваться без спутниковой навигации и одновременно управлять целыми группами боевых дронов.

Разработчики перспективного китайского истребителя J-50 описали технологии, которые могут кардинально изменить принцип ведения воздушного боя. Среди них – способность самолета самостоятельно продолжать полет в случае потери сознания пилотом и координация больших групп беспилотников.

Об этом говорится в исследовании команды Шэньянского института проектирования и исследований самолетов, пишет SCMP. Главным автором работы стал Чжан Дун, главный конструктор систем управления полетом института.

Истребитель сможет летать без пилота

Одной из самых необычных функций станет возможность самолета самостоятельно продолжать полет, если пилот потеряет сознание или не сможет управлять машиной из-за чрезмерной нагрузки.

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Разработчики также описывают систему, которая позволит пилоту передавать управление самолетом в критические моменты. Таким образом, часть задач смогут выполнять автоматизированные системы.

Еще одной важной технологией станет навигация в условиях отсутствия спутникового сигнала. Исследователи рассматривают возможность использования квантовых технологий, которые должны помочь самолету ориентироваться даже тогда, когда спутниковая навигация недоступна.

J-50 получит "напарников" из числа дронов

Особое внимание китайские конструкторы уделяют взаимодействию истребителей с беспилотниками.

Речь идет о возможности создания больших групп дронов-напарников, которые смогут менять свою структуру в зависимости от ситуации. Пилотируемый истребитель при этом будет координировать различные задачи – от разведки до атаки и защиты.

Такие беспилотники должны действовать не просто как отдельные аппараты, а как часть единой системы, способной перестраиваться во время выполнения боевой миссии.

В то же время важно, что в опубликованном исследовании J-50 напрямую не упоминается и не подтверждается, что все описанные технологии обязательно будут установлены именно на этом самолете. J-50 – неофициальное обозначение перспективного китайского истребителя, который впервые появился на снимках испытательного полёта в декабре 2024 года.

Китайские J-50 и J-36 рассматриваются как перспективные истребители шестого поколения. Их разработку считают частью соревнования Пекина с США в создании боевой авиации нового поколения.

J-50 – что еще известно о новой "птичке" Китая

Недавно были представлены самые подробные на сегодняшний день фотографии нового самолета от компании Shenyang Aircraft Corporation (SAC), который в СМИ называют J-50 или J-XDS.

J-50 оснащен двумя двигателями с плоскими соплами и возможностью управления вектором тяги. Между стойками шасси, вероятно, расположен внутренний отсек для ракетно-бомбового вооружения.

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