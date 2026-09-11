Победа АдГ и рост популярности Ле Пен: эксперт объяснил, лишится ли Украина помощи от Европы

По поводу изменения ситуации на уровне Европейского Союза пока не стоит беспокоиться, считает эксперт.

Во многих странах Европы растет популярность правых популистских партий. Одним из недавних примеров является победа партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в одной из земель. А уже в следующем году во Франции состоятся президентские выборы, где фаворитом считается укроскептическая Марин Ле Пен. Все это заставляет нервничать Киев, который по-прежнему зависит от помощи Европы на фоне пятого года полномасштабного вторжения РФ.

УНИАН пообщался с Игорем Рейтеровичем, кандидатом политических наук, политологом, о том, насколько опасен рост рейтингов ультраправых политиков в Европе, способствует ли этому президент США Дональд Трамп и как такая тенденция может изменить ситуацию с поддержкой Украины.

Мы наблюдаем рост поддержки ультраправых популистских партий во многих странах Европы. Можно ли это уже считать общеевропейским трендом или это просто совпадение? И как рост популярности таких партий может изменить баланс сил внутри ЕС в вопросах финансирования Украины и антироссийских санкций?

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Это очевидный тренд: он начался давно, еще в Италии, затем в некоторых странах Бенилюкса. И сейчас имеет определенные шансы на прорыв на национальном уровне в Германии. Эта тенденция связана с тем, что традиционные партии утратили нормальную связь с обществом, к тому же они не могут дать ответы на целый ряд сложных вопросов. А популисты предлагают простые решения, и граждане особо не задумываются над тем, что это в принципе не приведет к исправлению ситуации.

Также нужно отдать должное праворадикальным популистам. Они открыто говорят о тех вещах, которые действительно волнуют граждан, об определенных проблемах, которые уже невозможно скрывать. И поэтому они получают такую поддержку. И здесь "Альтернатива для Германии" просто идет тем путем, которым до нее шел "Движение пяти звезд" (популистская, евроскептическая партия в Италии, – УНИАН) и многие другие подобные политические силы в других европейских странах.

Особенность лишь в том, что в Германии региональные выборы имеют огромное значение с точки зрения подготовки к общенациональным выборам. Они являются своеобразным срезом общества. И если в Германии, например, такие силы придут к власти на национальном уровне, это, конечно, будет пока крупнейшая страна, которая столкнется с такой реальной угрозой. Потому что, в отличие от некоторых других политических сил, например, партии Ле Пен во Франции, "Альтернатива для Германии" во многих вопросах действительно выглядит как экстремистская политическая сила. И это будет означать усиление тенденций к очень радикальным движениям и популистским заявлениям, которые они, собственно, и делают.

Но по поводу изменения ситуации на уровне Европейского Союза пока волноваться не стоит. Потому что Европарламент формируется из многих политических сил. И на последних выборах силы, которые претендовали на правопопулистскую повестку дня, получили далеко не столько голосов, сколько им хотелось бы. Они, очевидно, не имеют никакого влияния на Европейский парламент и до конца срока полномочий этого парламента не будут иметь. Поэтому об опасности с точки зрения распространения этого правого популизма и его влияния на Украину пока говорить рано. Очевидно, что если такие партии будут приходить к власти, то поддержка нашему государству будет сокращаться. Но говорить о каких-то кардинальных изменениях в ближайшее время пока не стоит.

Все ультраправые популистские партии придерживаются примерно одной риторики в отношении войны в Украине. Являются ли все эти заявления полноценной программой или лишь предвыборной риторикой, которая смягчится после прихода к власти, как это произошло, например, с Мелони в Италии?

Вполне возможно, что ее пример станет показательным. Потому что, когда популисты приходят к власти, они сталкиваются с реальной политикой. И они видят, что некоторые вещи, о которых они говорили, просто невозможно реализовать.

Всем могут нравиться правые движения, но когда на роль лидера этих правых движений во всем мире претендует Путин, который убивает женщин и детей в Украине и делает это уже много лет, очевидно, что это не очень положительно воспринимается этими гражданами, даже сторонниками правой идеологии. И они прекрасно понимают, что Путин такими действиями просто дискредитирует правую идею. Поэтому Мелони изменила позицию. Будет ли так, например, в Германии, пока сказать сложно, потому что это региональные выборы.

Помимо Германии, сейчас правые популисты получают высокие рейтинги и в других ключевых для Украины странах Европы. В частности, Ле Пен во Франции. Если предположить, что на общенациональных выборах во Франции победит она, а в Германии – АдГ, насколько это глобальная проблема именно с точки зрения помощи Украине и санкций против РФ, учитывая, что это две ключевые страны в Европе?

В Германии АдГ не сможет победить раньше 2029 года, потому что там выборы состоятся в 2029 году. Победа в каких-то землях может отразиться на поддержке украинцев на территории этих земель. Но не может отразиться на общенациональной политике. Поэтому здесь я бы не ждал каких-то кардинальных изменений.

А что касается Ле Пен, то она тоже пережила некую революцию и изменила свою позицию. Раньше у нее было другое отношение к России. Но после начала войны она всячески пыталась дистанцироваться от россиян.

Поэтому, конечно, определенные изменения будут. Они, пожалуй, начнут подыгрывать Трампу с точки зрения миротворческой риторики и т. п. Но сначала нужно выиграть выборы – это во-первых. А во-вторых, президент – это еще не контроль над парламентом. Хотя Франция и является президентской республикой, но парламент там играет очень важную роль, как и правительство.

И вот еще один момент: когда они подняли эту риторику о том, что Франция не должна помогать Украине деньгами, у них сразу же началось обсуждение этой темы. И конкуренты Ле Пен очень четко объяснили, что Франция тратит на это очень-очень-очень мало средств. И это правильная позиция. На фоне этого многие представители "Национального фронта" были вынуждены оправдываться и говорить, что они имели в виду не это и что этот вопрос еще будет обсуждаться. Поэтому там еще не настолько однозначная ситуация, чтобы Франция сразу отказалась от поддержки Украины. Тем более, они остаются членами ЕС. И одно дело – делать заявления, когда ты просто идешь на выборы, другое дело – делать заявления, когда ты уже возглавляешь страну.

Мы уже видели в предыдущие годы, как ультраправые или популисты побеждают в других странах Европы, в той же Словакии, Чехии, Болгарии. Может ли Украина в принципе наладить с ними отношения, приспосабливаясь к новым реалиям?

Можем. Мы же с Мадяром пытаемся это сделать. Он тоже достаточно правый политик. Где-то получается, с другими сложнее. В Болгарии там не то что правый, он скорее панславист. Но в целом работать с ними можно. У нас в стране тоже есть консервативные политические силы. Этим нужно системно заниматься, понимать, что это за политические силы, на каких идеологических основах они базируются. И уже исходя из этого пытаться принимать решения. У нас, к большому сожалению, эта политика достаточно минималистична. Мы об этом начинаем думать, когда кто-то уже побеждает.

Мы видим, как Трамп подыгрывает всем ультраправым политикам в Европе. Насколько США могут влиять на политику Европы в этом вопросе, и является ли такая поддержка со стороны Белого дома фактором, привлекающим или отталкивающим европейцев во время голосований?

Ну, Орбану это помешало. Потому что такая ставка на Трампа и такие откровенные заигрывания многим венграм не понравились.

Если бы Трамп сейчас был на подъеме и мог бы похвастаться большими успехами, например, положил бы конец российско-украинской войне или решил бы какие-то вопросы с Ираном, тогда такая его поддержка могла бы помочь европейским правым.

Но здесь еще нюанс в том, что и сам Трамп отнюдь не правый политик, в отличие от той же Ле Пен или Мелони. У него вообще нет никаких идеологических убеждений. В этом плане он классический популист. И поэтому его поддержка в определенных ситуациях может приносить пользу. Но если у тебя в целом уже начинают складываться плохие отношения с Европой, то это многим не на пользу. Тем более что люди видят, что он слаб, что США слабы в этом плане. Поэтому это больше вредит, чем помогает. Опыт Орбана для многих стал очень показательным. Многие будут пытаться дистанцироваться от Трампа.

справка Игорь Рейтерович Кандидат политических наук, политолог Игорь Рейтерович - политолог, который с 2006 года посвятил себя преподавательской и научной деятельности. С апреля 2006 года - доцент кафедры публичной политики и политической аналитики Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. С 2021 года - доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

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