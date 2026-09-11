Украина незаметно уничтожает незаменимое оружие России, – The Telegraph

Стратегические бомбардировщики – это то, что Россия не может восстановить после потерь.

Украина методично сокращает парк стратегических бомбардировщиков России, которые Москва уже не в состоянии полноценно восстановить. Об этом пишет The Telegraph, анализируя недавние удары по авиабазе "Энгельс-2" в Саратовской области и их возможные последствия для российских дальних ударов и ядерного потенциала.

В конце августа украинский беспилотник преодолел около 800 км территории РФ и атаковал стратегический бомбардировщик Ту-95 на авиабазе "Энгельс-2". В результате удара у самолета была оторвана часть правого крыла. Спутниковые снимки, сделанные вскоре после атаки, свидетельствовали о серьезном повреждении еще одного Ту-95. Как отмечает издание, Россия не производила новых самолетов этого типа с 1992 года, поэтому потери для нее фактически являются необратимыми.

Это была уже вторая атака на "Энгельс-2" примерно за шесть недель. В июле другой Ту-95 получил повреждение, из-за которого его хвостовая часть была полностью отсечена от фюзеляжа. Аналитики считают, что оба самолета вряд ли смогут вернуться в строй. В то же время часть аналогичных машин Россия потеряла еще в 2025 году во время украинской операции "Паутина".

Видео дня

Ту-95 вместе с более новым Ту-160 является одним из двух российских самолетов, способных запускать дальнобойные крылатые ракеты Х-101 по украинским городам. Именно поэтому, поясняет издание, значение этих самолетов огромно, несмотря на их возраст и техническую устарелость.

Для августовского удара украинская сторона, по данным The Telegraph, использовала беспилотник MICH-2000 с дальностью около 2000 км. Этого было более чем достаточно для прямого полёта к "Энгельс-2". Благодаря этому дрон смог проложить маршрут в обход известных районов концентрации российской ПВО, используя рельеф местности для снижения риска обнаружения.

Однако автор публикации отмечает, что успех атаки объясняется не только особенностями самой авиабазы. Российская система противовоздушной обороны вынуждена одновременно прикрывать всё больше объектов по всей стране – от нефтеперерабатывающих предприятий до складов.

По оценкам британского аналитического центра RUSI, в строю в России может оставаться лишь около 20–30 Ту-95, а возможно, и меньше. Дополнительной проблемой является сложность обслуживания самолетов, конструкция которых восходит еще к 1950-м годам.

В то же время значимость каждой потери возрастает, поскольку именно эти самолеты являются носителями ракет Х-101. Это оружие имеет дальность более 3000 км и боевую часть массой около 400 кг. По словам исследователя RUSI Роберта Толласта, Ту-95 играют особенно важную роль в российских ударах по энергетической инфраструктуре Украины.

"Поэтому чем меньше Ту-95 остается у России, тем меньше таких ракет с разрушительными боевыми частями и большой дальностью она может запускать", – пояснил эксперт.

The Telegraph сравнивает нынешнюю тактику Украины с операцией "Паутина" 2025 года, но называет удары по "Энгельсу-2" более тихой и медленной кампанией. Её логика заключается в постепенном сокращении флота, который Москва фактически не в состоянии восстановить.

Последствия могут касаться не только войны против Украины. Россия использует Ту-95 и для демонстративных полётов вблизи воздушного пространства НАТО. Сокращение парка этих самолётов, пишет издание, постепенно ограничивает возможности Москвы одновременно наносить масштабные удары на большие расстояния и сохранять самолёты в качестве компонента ядерного сдерживания. В итоге России становится всё сложнее балансировать между использованием бомбардировщиков против Украины сейчас и их сохранением для потенциального будущего противостояния с НАТО.

Война в Украине: стратегическое измерение

Как писал УНИАН, российская война против Украины длится уже более 1650 дней, и Путин не достиг своих первоначальных целей. Аналитики описывают три возможных сценария его действий: попытки договориться через Трампа, давление на НАТО и ЕС или продолжение наступления с новой мобилизацией.

По оценкам главы ГУР Олега Иващенко, ресурсы России для ведения войны могут иссякнуть к 2028 году из-за высоких темпов потерь. Ежедневные потери превышают количество новобранцев, а современные технологии дронов и ИИ делают поле боя смертоносным как никогда. Это приводит к падению боевого духа и росту внутренней напряженности в России.

Вас также могут заинтересовать новости: