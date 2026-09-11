Россия снова ударила по складам Varus: в компании раскрыли последствия

Склады подверглись разрушениям во второй раз за короткий промежуток времени.

Вечером 10 сентября российские оккупанты нанесли удар по складским помещениям торговой сети Varus в Днепре, сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что враг атаковал те же склады, которые уже подверглись разрушениям весной. Объект получил повреждения, а также возник пожар. Однако часть товаров была спасена благодаря действиям спасателей ГСЧС.

"Самое главное – наши сотрудники не пострадали. Помещения горели, но благодаря оперативной работе команды ГСЧС нам удалось спасти часть запасов", – говорится в сообщении.

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В компании предупреждают, что покупатели могут почувствовать запах гари от упаковки уцелевшей продукции, которую реализуют.

"Мы уже загружаем этот товар и везем на полки супермаркетов. Поэтому, если вдруг вы почувствуете от упаковки легкий запах дымка – не удивляйтесь, это настоящий аромат нашей с вами силы", – сообщают в Varus.

Удары РФ по бизнесу в Украине – последние новости

Утром 10 сентября Россия нанесла удар по заводу подсолнечного масла "Олейна" в Днепре, где после повторного попадания возник пожар. Завод уже неоднократно подвергался обстрелам в течение войны. Предприятие является американской собственностью, принадлежащей корпорации Bunge.

8 сентября РФ нанесла удар дроном по заводу компании Reeva Ukraine в Белой Церкви, попав точно в цель. Единственное в Украине предприятие компании временно приостановило производство. Ассортимент продукции завода составляли лапша, вермишель и картофельное пюре быстрого приготовления, сухие супы, приправы и соусы.

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