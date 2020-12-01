Максиму Микитасю инкриминируется предоставление неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта.

Бывшему народному депутату, бывшему конечному бенефициарному собственнику ООО "Укрбуд Девелопмент" Максиму Микитасю объявлено новое подозрение по делу о завладении недвижимым имуществом Национальной гвардии.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

В рамках расследования дела полиция назначила судебную оценочно-строительную экспертизу для установления реальной стоимости объектов недвижимости в жилых комплексах на Печерске и на окраине Киева, которые были предметом обмена между Нацгвардией и застройщиком.

"Однако выяснилось, что бывший народный депутат в сговоре с бывшим должностным лицом государственной компании "Укрбуд" договорился с заместителем директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины (ГНИЭКЦ) о внесении недостоверных данных в вышеуказанную экспертизу", - говорится в сообщении.

В САП отмечают, что за "вознаграждение" в виде машиноместа рыночной стоимостью 250 тыс. гривень заместитель директора экспертно-криминалистического центра занизил рыночную стоимость жилого комплекса в более чем 11 раз - с 81 млн гривень до 7 млн гривень.

В связи с чем заместителю директора ГНИЭКЦ сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

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Бывшему народному депутату дополнительно инкриминируется предоставление неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта - ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Дело скандального застройщика Микитася

Правоохранители с декабря 2017 года осуществляют расследование сделки с недвижимостью Нацгвардии.

Следствие установило, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии) и компания-застройщик "Укрбуд" заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой дом. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир в элитном Печерском районе в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева. Стоимость этих квартир, по данным экспертизы, на 81 млн 635 тыс. 448 грн меньше той, в которую оценены квартиры на Печерске.

15 мая 2019 года детективы сообщили о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии на 81,64 млн грн экс-командующему Нацгвардии Юрию Аллерову, директору компании-застройщика "Укрбуд" Олегу Майбороде и независимому оценщику Алисе Гринчук.

В июле по делу было сообщено о подозрении исполнительному директору компании-застройщика.

В октябре было сообщено о подозрении экс-президенту корпорации "Укрбуд", бывшему народному депутату Микитасю в организации завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

21 января 2020 года в НАБУ сообщили, что в деле появился шестой подозреваемый - бывший заместитель директора "Укрбуда" Вячеслав Мармыш.

5 мая в САП сообщили, что по делу сообщено о подозрении еще двум участникам преступной схемы - бывшим чиновникам Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины.

14 мая Высший антикоррупционный суд отправил под круглосуточный домашний арест бывшего народного депутата Микитася.

28 мая апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда изменила меру пресечения Микитасю на содержание под стражей с альтернативой залога в 100 млн грн.

8 июля Высший антикоррупционный суд оставил под стражей Максима Микитася, который подозревается в организации завладения недвижимостью Национальной гвардии стоимостью более 80 млн грн.

3 сентября суд продлил Микитасю меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 октября с возможностью внесения 100 миллионов гривень залога.

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Автор: УНИАН