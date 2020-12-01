Бывшему народному депутату, бывшему конечному бенефициарному собственнику ООО "Укрбуд Девелопмент" Максиму Микитасю объявлено новое подозрение по делу о завладении недвижимым имуществом Национальной гвардии.
Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
В рамках расследования дела полиция назначила судебную оценочно-строительную экспертизу для установления реальной стоимости объектов недвижимости в жилых комплексах на Печерске и на окраине Киева, которые были предметом обмена между Нацгвардией и застройщиком.
"Однако выяснилось, что бывший народный депутат в сговоре с бывшим должностным лицом государственной компании "Укрбуд" договорился с заместителем директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины (ГНИЭКЦ) о внесении недостоверных данных в вышеуказанную экспертизу", - говорится в сообщении.
В САП отмечают, что за "вознаграждение" в виде машиноместа рыночной стоимостью 250 тыс. гривень заместитель директора экспертно-криминалистического центра занизил рыночную стоимость жилого комплекса в более чем 11 раз - с 81 млн гривень до 7 млн гривень.
В связи с чем заместителю директора ГНИЭКЦ сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
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Бывшему народному депутату дополнительно инкриминируется предоставление неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта - ч. 3 ст. 369 УК Украины.
Дело скандального застройщика Микитася
- Правоохранители с декабря 2017 года осуществляют расследование сделки с недвижимостью Нацгвардии.
- Следствие установило, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (далее реорганизовано в ГУ Нацгвардии) и компания-застройщик "Укрбуд" заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой дом. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.
- В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир в элитном Печерском районе в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева. Стоимость этих квартир, по данным экспертизы, на 81 млн 635 тыс. 448 грн меньше той, в которую оценены квартиры на Печерске.
- 15 мая 2019 года детективы сообщили о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии на 81,64 млн грн экс-командующему Нацгвардии Юрию Аллерову, директору компании-застройщика "Укрбуд" Олегу Майбороде и независимому оценщику Алисе Гринчук.
- В июле по делу было сообщено о подозрении исполнительному директору компании-застройщика.
- В октябре было сообщено о подозрении экс-президенту корпорации "Укрбуд", бывшему народному депутату Микитасю в организации завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в особо крупных размерах группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины).
- 21 января 2020 года в НАБУ сообщили, что в деле появился шестой подозреваемый - бывший заместитель директора "Укрбуда" Вячеслав Мармыш.
- 5 мая в САП сообщили, что по делу сообщено о подозрении еще двум участникам преступной схемы - бывшим чиновникам Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины.
- 14 мая Высший антикоррупционный суд отправил под круглосуточный домашний арест бывшего народного депутата Микитася.
- 28 мая апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда изменила меру пресечения Микитасю на содержание под стражей с альтернативой залога в 100 млн грн.
- 8 июля Высший антикоррупционный суд оставил под стражей Максима Микитася, который подозревается в организации завладения недвижимостью Национальной гвардии стоимостью более 80 млн грн.
- 3 сентября суд продлил Микитасю меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 октября с возможностью внесения 100 миллионов гривень залога.
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