Соответствующий законопроект был принят в первом чтении в январе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что принятие закона о реформировании Службы безопасности Украины ускорит движение Украины в НАТО.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом он заявил во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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В частности, Столтенберг сказал, что законопроект о реформировании СБУ (проект закона "О внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины" - УНИАН), который сейчас находится в парламенте, поможет ускорить движение Украины в Альянс.

Реформирование СБУ: что известно

В январе Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ (№3196-д).

Сейчас к законопроекту о реформировании СБУ народные депутаты Украины внесли уже более 2 тысяч поправок.

Украина-НАТО: что известно

12 июня 2020 года Североатлантический альянс признал Украину участником программы расширенных возможностей НАТО (NATO’s Enhanced Opportunities Program – EOP).

Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Украина получит пользу от расширенного доступа к программам совместимости войск и более широкую возможность участвовать в военных учениях НАТО и осуществлять обмен информацией, в том числе приобретенным опытом.

Сегодня, 25 февраля, генсек НАТО во время телефонного разговора напомнил Зеленскому о важности воплощения реформ.

9 февраля 2021 года Столтенберг подчеркнул, что приближение Украины к членству в НАТО зависит от успеха в реализации реформ. В частности, Украина должна укреплять демократические институты, бороться с коррупцией, вводить демократический политический контроль над ВСУ.

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Автор: Константин Гончаров