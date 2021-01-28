Законопроект должен заменить законы "О Службе безопасности Украины" и "Об общей структуре и численности Службы безопасности Украины", которым в настоящее время регулируется деятельность СБУ.

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в закон Украины "О Службе безопасности Украины" об усовершенствовании организационно-правовых основ деятельности СБУ (№3196-д).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 285 народных депутатов из 337, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект, как отмечается в заключении профильного комитета, направлен на повышение институциональной способности СБУ по обеспечению государственной безопасности и приведение законодательства Украины, регулирующего ее деятельность, в соответствие с современными вызовами и угрозами государственной безопасности Украины, которым должна противодействовать СБУ, а также стратегическими и концептуальными документами по вопросам развития сектора безопасности и обороны, реформирование системы правоохранительных органов и соответствующими рекомендациями международных и европейских партнеров Украины.

Отмечается, что этот законопроект должен заменить законы "О Службе безопасности Украины" и "Об общей структуре и численности Службы безопасности Украины", которыми сейчас регулируется деятельность СБУ.

В законопроекте в частности, предложен новый понятийный аппарат, приведен в соответствие с законом "О национальной безопасности Украины" статус СБУ, усилено контрразведывательное и антитеррористическое направление деятельности СБУ и расширены ее полномочия по применению сил и средств Службы против террористических организаций, незаконных вооруженных и военизированных формирований , транснациональных преступных группировок за пределами Украины, а также по проведению специальных информационных операций и противодействию проведению таких операций против Украины.

Кроме того, разграничены контрразведывательный и оперативно-розыскной виды деятельности СБУ, в связи с чем предложено из закона "Об оперативно-розыскной деятельности" исключить контрразведывательную деятельность как основание для проведения оперативно-технических мероприятий. Отдельно определены контрразведывательные мероприятия, а также основания и процедура получения санкции на их проведение.

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В законопроекте также предложены многоуровневые механизмы превентивного реагирования на угрозы государственной безопасности: предложения, официальное предостережение, представление СБУ. В частности, расширены возможности превентивных действий Службы по противодействию разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Соответствующие изменения предлагается внести в законы "О государственной тайне", "О телевидении и радиовещании" и в Избирательный кодекс.

Кроме того, законопроектом определены механизмы противодействия разведывательно-подрывной деятельности иностранных специальных служб, незаконных вооруженных формирований и террористических организаций с использованием общественных организаций, и политических партий, а также средств массовой информации.

Среди прочего, законопроектом предлагается исключить СБУ из закона "Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью".

"Таким образом, будет ликвидировано специальные подразделения СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. А возможность противодействовать организованной и транснациональной преступности предусмотрена с позиций противодействия разведывательно-подрывной деятельности в ущерб Украине", - отмечают в комитете.

При этом существенно ограничивается правоохранительная функция СБУ путем постепенной (до 2024 года) передачи функции досудебного расследования в Государственное бюро расследований.

В законопроекте также содержатся положения, направленные на оптимизацию организационно-штатной структуры СБУ. В частности, предусмотрено поэтапное сокращение штатной численности Службы, определены новые стандарты социальных гарантий сотрудникам Службы и их денежного обеспечения, увеличение которого до предусмотренного в проекте уровня планируется осуществить поэтапно.

Также предусмотрена частичная демилитаризация СБУ с переходом на специальные звания.

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Автор: Татьяна Поляковская