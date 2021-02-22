По словам Безуглой, по просьбе Службы безопасности включен "поправочный ксерокс".

К законопроекту о реформировании Службы безопасности Украины народные депутаты Украины внесли уже более 2 тысяч поправок.

Об этом в Facebook сообщила заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа").

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По ее словам, сегодня состоялось очередное заседание рабочей группы, и количество внесенных к законопроекту о реформе СБУ поправок составляет уже около половины того количества поправок, что в свое время были внесены к законопроекту о рынке земли (более 4 тыс. - УНИАН), чтобы затянуть его рассмотрение на недели.

Безуглая отмечает, что сложилась ситуация, "когда СБУ просит нардепа подать поправки", которые часто повторяются "слово в слово". По ее словам, в Верховной Раде по сути работает "поправочный ксерокс". "Есть разные, но некоторые особенно интересные. Они повторяются слово в слово у некоторых нардепов из совершенно разных фракций и групп, и касаются часто неких "личных" тем ведомства", - отметила Безуглая.

В частности, речь идет о необходимости двух должностей первых заместителей председателя СБУ. "Для чего СБУ два первых заместителя председателя? Как они будут определять, кто самый первый? Или первый главный и первый дополнительный?", - комментирует Безуглая. Она добавила, что на совещаниях "в СБУ всерьез отстаивали эту позицию".

Депутат не назвала фамилии коллег, которые "спамят", а лишь отметила, что "мне бы на месте коллег было неловко".

Реформа СБУ: что известно

28 января Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О Службе безопасности Украины" относительно совершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ (№3196-д). За это решение проголосовали 285 народных депутатов.

В законопроекте предусмотрено усиление контрразведывательного и антитеррористического направлений деятельности СБУ и расширение ее полномочий по применению сил и средств Службы против террористических организаций, незаконных вооруженных и военизированных формирований, транснациональных преступных группировок за пределами Украины, а также по проведению специальных информационных операций и противодействию проведению таких операций против Украины.

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Кроме того, разграничены контрразведывательный и оперативно-розыскной виды деятельности СБУ, в связи с чем предложено из закона "Об оперативно-розыскной деятельности" исключить контрразведывательную деятельность как основание для проведения оперативно-технических мероприятий. Отдельно определены контрразведывательные мероприятия, а также основания и процедура получения санкции на их проведение.

Законопроектом предлагается исключить СБУ из закона "Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью".

«Таким образом, будут ликвидированы специальные подразделения СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. А возможность противодействовать организованной и транснациональной преступности предусмотрена с позиций противодействия разведывательно-подрывной деятельности в ущерб Украине", - отмечают в комитете.

При этом существенно ограничивается правоохранительная функция СБУ путем постепенной (до 2024 года) передачи функции досудебного расследования в Государственное бюро расследований.

В законопроекте также содержатся положения, направленные на оптимизацию организационно-штатной структуры СБУ. В частности, предусмотрено поэтапное сокращение штатной численности Службы, определены новые стандарты социальных гарантий сотрудникам Службы и их денежного обеспечения, увеличение которого до предусмотренного в проекте уровня планируется осуществить поэтапно.

Также предусмотрена частичная демилитаризация СБУ с переходом на специальные звания.

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Автор: Надя Пришляк