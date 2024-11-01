По его словам, Украина еще тогда просила предоставить план действий по членству.

Украина могла вступить в Североатлантический альянс еще в 2006 году, однако этому помешал один нюанс. Об этом рассказал в проекте ТСН "USA-UA: Секретные файлы Белого дома" помощник госсекретаря США по вопросам Европы в 2000-2004 годах Стив Пайфер.

По его словам, тогдашний президент Украины Виктор Ющенко настаивал на получении плана действий по членству в НАТО. Положительным было и то, что до 2008 года Россия не так громко протестовала против этого, однако на пути встал украинский чиновник.

"С одной стороны был президент Украины, который говорил - я хочу план действий по членству, а с другой - премьер-министр, который говорил - нет. По моему мнению, если бы Виктор Янукович поддержал план действий по членству в НАТО, это вполне могло бы произойти в 2006 году, потому что на тот момент Россия по каким-то причинам протестовала не настолько громко, как это было в 2008 году", - убежден Пайфер.

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Как отмечается, Украина начала свой путь к сближению с Альянсом практически сразу после провозглашения независимости. Более того, в 1992 году тогдашний президент Леонид Кравчук посетил штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, а через два года Украина первой среди постсоветских государств заключила договор с Альянсом в рамках инициативы "Партнерство ради мира".

Вступление Украины в НАТО

Как известно, 30 сентября 2022 года Украина официально подала заявку на вступление в НАТО. В начале октября 2024 года, после встречи с новоназначенным генсеком НАТО Марком Рютте, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может стать 33-й страной-членом Североатлантического альянса.

Politico со ссылкой на источники в Вашингтоне и военно-политическом блоке отмечает, что против этого сейчас выступают сразу семь стран. Одни опасаются быть втянутыми в войну с Россией, другие - сами пророссийски настроены.

FT предполагало, что Украину могут принять в НАТО по "западногерманскому" подходу. Так, Германия была разделена после войны, которую она сама и начала, а Украина же может быть разделена из-за агрессии России.

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