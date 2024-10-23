Постоянный представитель США при НАТО заявила, что этот вопрос не обсуждается даже несмотря на план победы.

США не готовы в текущий момент направить Украине приглашение вступить в Североатлантический альянс (НАТО), заявила постоянный представитель США при НАТО в администрации президента Джо Байдена Джулианна Смит.

В интервью Politico она отметила, что "альянс не достиг той точки, когда он готов предложить Украине членство или приглашение", даже несмотря на то, что это является ключевым пунктом плана победы президента Украины Владимира Зеленского.

Тем не менее, Смит добавила, что Украину будут продолжать приближать к Альянсу.

Видео дня

Вступление в НАТО - ключевой пункт плана победы

Выступая в Верховной Раде Украины, Владимир Зеленский заявил, что первым пунктом плана победы является "немедленное" приглашение Украины в НАТО. По его словам, это должно было бы показать, что его геополитические расчеты проигрышные. Именно тот факт, что Украина не является членом НАТО, "соблазняло Россию посягать на безопасность Украины", заявил Зеленский.

Другие новости касаемо приглашения или вступления Украины в НАТО

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам Владимира Зеленского, Украина не обсуждает членство в НАТО в обмен на отказ от оккупированных территорий. Президент Украины не считает "вбросы в медиа" случайными и назвал причину.

Кроме того, Украину могут принять в НАТО по "западногерманскому" подходу. Однако ключевым шагом в этом вопросе будет "обязательство о членстве Украины в НАТО" для Вашингтона.

Вас также могут заинтересовать новости: