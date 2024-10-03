Во время встречи с новым генсеком НАТО президент также обсудил потребности Украины в противовоздушной обороне.

Украина может стать 33-й страной-членом Североатлантического альянса. Киев сфокусирован на получении приглашения в НАТО. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте сегодня в Киеве.

"Наша цель - это полноценное членство Украины в Альянсе. Украина может стать 33-й страной-членом НАТО, украинцы заслуживают этого. Сегодня мы обсудили перспективы сотрудничества, ключевые ориентиры, которые могут укрепить нас, Альянс, укрепить наше взаимодействие", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина сфокусирована на получении приглашения в Североатлантический альянс.

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"Украина фокусируется на некоторых вещах. Что касается НАТО, сейчас мы сфокусированы на том, чтобы Украину пригласили в Альянс. Это очень важный шаг. Это сложно достичь. Мы фокусируемся на этом результате. Будем делать все, чтобы это получить", - заявил Зеленский.

Также, по словам президента, с генсеком они обсудили украинские потребности в ПВО и взаимодействие с соседями.

"Мы видим, в частности, как на Ближнем Востоке удается защищать жизни людей благодаря единству союзников. Совместное сбивание иранских ракет ничем не отличается от сбивания российских ракет, от сбивания иранских "Шахедов", которые объединяют российский и иранский режимы", - заявил глава государства.

Президент также отметил, что рассчитывает на изменение подходов стран Альянса в помощи Украине по защите неба.

"Больше решимости партнеров в нашем регионе - это то, что нужно, чтобы положить конец российскому террору. Мы будем и в дальнейшем убеждать наших партнеров", - сказал Зеленский.

Визит Марка Рютте в Украину - что известно

Как сообщал УНИАН, в четверг, 3 октября, в Киев прибыл новый генеральный секретарь НААТО Марк Рютте. В рамках своего визита Рютте уже встретился с Зеленским. Они провели совместную пресс-конференцию с представителями СМИ, на которой глава Альянса поблагодарил украинского лидера за приглашение.

"Это мой пятый визит в Украину с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022-го года. Вместе мы посещали Харьков, Одессу, и, конечно, провели множество встреч здесь, в Киеве", - подчеркнул он.

Стоит отметить, что Рютте заменил на посту Йенса Столтенберга, который руководил Альянсом в течение десятилетия.

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