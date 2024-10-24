Среди этих стран, в частности, Венгрия и Словакия, лидеры которых известны своими прокремлевскими настроениями.

Сразу семь стран-членов НАТО выступают против приглашения Украины в альянс. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в Вашингтоне и военно-политическом блоке.

Германия и США являются одними из крупнейших государств, которые медленно реагируют на призыв Зеленского о немедленном приглашении страны к вступлению в НАТО, говорят источники издания. Там опасаются быть втянутыми в войну с Россией.

Сопротивление оказывают также Венгрия и Словакия. Их нынешние лидеры занимают в целом прокремлевскую позицию. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокировал средства ЕС на вооружение Украины и вышел из программы НАТО по предоставлению летальной помощи Киеву. В свою очередь, словацкий президент Роберт Фицо в начале этого месяца предупредил, что вступление Украины в НАТО "станет хорошей основой для третьей мировой войны", и пообещал, что "никогда не согласится" на это.

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Один из чиновников НАТО рассказал изданию, что против приглашения Украины в блок выступают также Бельгия, Словения и Испания. Однако они "прячутся за спинами США и Германии".

Второй собеседник сказал, что эти страны "поддерживают эту идею абстрактно, но как только она приблизится к материализации", они начнут выступать против нее более публично. Это ставит их в противоречие с, например, странами Балтии и Польшей, которые относятся к идее приглашения Украины в НАТО с большим энтузиазмом.

При этом чиновники, которые общались с Politico, пытались акцентировать, что ни США, ни Германия не исключают возможного вступления Украины в альянс. Позиция администрации Байдена уже давно заключается в том, что вступление в НАТО состоится после окончания войны, однако никаких сроков там не очерчивают.

Путь Украины в НАТО

30 сентября 2022 года Украина официально подала заявку на вступление в НАТО. В начале октября 2024 года, после встречи с новоназначенным генсеком НАТО Марком Рютте, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может стать 33-й страной-членом Североатлантического альянса.

Постоянный представитель США при НАТО в администрации президента Джо Байдена Джулианна Смит заявила, что Штаты пока не готовы направить Украине приглашение в альянс. По ее словам, этот вопрос не обсуждается даже несмотря на план победы.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню говорил, что в Париже не против присоединения Украины к блоку. Однако этот вопрос зависит от будущей администрации США.

Издание FT писало, что Украину могут принять в НАТО по "западногерманскому" подходу – но есть много различий между Украиной и Германией. Последняя была разделена после войны, которую она сама и начала. Украина же может быть разделенной из-за агрессии России, пишет издание.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина не обсуждает членство в НАТО в обмен на отказ от оккупированных территорий.

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