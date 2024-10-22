Альтернативой этому сценарию является поражение Украины, ее разделение и деморализация, что может привести к радикализации, отмечает издание.

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает искать поддержку для своего плана победы. В то же время в западных столицах все больше понимают, что политика в отношении Украины требует изменений. Ключевым следующим шагом для Вашингтона может стать обязательство о членстве Украины в НАТО, которое предусматривает применение положений о взаимной обороне по статье 5 для тех территорий Украины, которые контролируются Киевом, пишет Financial Times.

Этот подход часто называют "западногерманским решением". Есть сходства с Германией после 1945 года, но также есть существенные различия. Германия была разделена после войны, которую она сама и начала. Украина же может быть разделена из-за агрессии России. Если для Германии были четко очерчены границы оккупационных зон, то в Украине таких согласованных линий нет. Германия также имела многочисленные западные войска на своей территории, тогда как в Украине западных военных нет.

Оккупированные Россией территории Украины подвергаются насильственной русификации, а сам Путин называет их "новыми регионами России". Маловероятно, что любой будущий российский лидер мирно вернет эти территории Украине, как это произошло с Восточной Германией при Михаиле Горбачеве.

Видео дня

Западная Германия стала членом НАТО в 1955 году и соучредителем Европейского экономического сообщества в 1957 году. Сейчас Украина является кандидатом на вступление в ЕС, но для настоящей реализации "западногерманского решения" НАТО должно дополнить этот процесс. Безопасность - это основа для возвращения украинцев из-за границы, привлечения инвестиций и проведения необходимых реформ для вступления в ЕС.

Несмотря на потерю части территорий, опрос Киевского международного института социологии показал, что 47% украинцев готовы принять это, при условии финансирования реконструкции и членства в ЕС и НАТО.

Конкретные решения по военной помощи ожидаются после президентских выборов в США. Если победит Дональд Трамп, будущее поддержки Украины станет непредсказуемым. Однако смена администрации в США может открыть новые возможности. Важной остается роль Германии как ключевого государства Европы, а также Франции и Великобритании.

Серьезные переговоры с Россией, вероятно, состоятся еще не скоро. Но предварительные договоренности могут быть достигнуты раньше и оставаться стабильными. Есть и альтернативный сценарий, в частности издание пишет:

"Альтернативой этому сценарию является поражение Украины, ее разделение и деморализация, что может привести к радикализации. Это также может означать усиление влияния Москвы и упущенные возможности для Запада".

Членство Украины в НАТО - актуальные новости

Напомним, накануне в Le Monde со ссылкой на источники сообщили, что в США уже не возражают против приглашения Украины в НАТО.

"Если Камала Харрис будет избрана (президентом США на выборах в ноябре - УНИАН), то, вполне возможно, что Байден сможет двигаться в этом направлении в течение переходного периода", - отметил европейский дипломатический источник.

Кроме того, в совместной декларации глав оборонных ведомств стран G7 по итогам встречи в Неаполе поддержали "необратимый путь" Украины к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: