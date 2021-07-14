В ОП убеждены, что попытка вернуть Тупицкого в КСУ направлена на срыв судебной реформы.

В Офисе президента Украины убеждены, что попытка вернуть Александра Тупицкого на работу в Конституционный суд направлена на срыв реформы судебной системы, которую проводит глава государства Владимир Зеленский.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в видеообращении, опубликованном Офисом президента Украины в Facebook.

"Президент Украины неприятно удивлен решением Кассационного административного суда в составе Верховного суда Украины. Мы считаем, что это решение не в пользу лично господина Тупицкого, а скорее в пользу старых порядков в судебной системе Украины", - сказал Никифоров.

Пресс-секретарь добавил, что глава государства сейчас активно пытается реформировать судебную ветвь власти. В частности, подтверждением тому является принятие сегодня в Верховной Раде закона "О внесении изменений к некоторых законов Украины о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" (регистрационный номер 5068) и принятия 13 июля закона "О внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторых законов Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины" (№3711-п).

"Это революционные законопроекты, которые позволят впервые за десять лет провести основательную и настоящую реформу судебной системы Украины. Ее представители это чувствуют и упираются. Сегодняшнее решение является откровенной попыткой вернуть Александра Тупицкого к рулю Конституционного Суда Украины, чтобы оттуда сорвать проведение судебной реформы Владимира Зеленского и оставить старые схемы", – подчеркнул Никифоров.

Он также сказал, что запрос на справедливость и верховенство права является одним из основных как в украинском обществе, так и в среде Западных международных капиталов для инвестиций в украинскую экономику. "От этого, без преувеличения, зависит наше будущее", - отметил пресс-секретарь.

По его словам, президент имеет 30 дней, чтобы обжаловать решение Верховного суда и непременно воспользуется этим правом.

"Законы О Высшем совете правосудия и о Высшей квалификационной комиссии судей будут работать, а господина Тупицкого ждут свои суды за его преступления", - сказал пресс-секретарь.

Решение по Тупицкому

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 июля Кассационный суд в составе Верховного суда признал незаконным и отменил указ президента об отмене назначения Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

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Также сегодня, 14 июля, Верховная Рада Украины поддержала создание Этического совета и Службы инспекторов Высшего совета правосудия. За президентский закон "О внесении изменений к некоторых законов Украины о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" (регистрационный номер 5068) проголосовали 259 народных депутатов. Предусмотрено, что первый состав Этического совета формируется из трех человек, предложенных Советом судей Украины, и трех лиц, предложенных международными и иностранными организациями.

13 июля Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Закон Украины" О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины " (№3711-д) с предложениями президента. Предложенными президентом изменениями вносятся коррективы в процедуру голосования конкурсной комиссии, которая проводит отбор кандидатов на должность члена ВККС.

Как пояснил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики, народный депутат от "Слуги народа" Андрей Костин, главное предложение президента - уточнение порядка принятия решения Конкурсной комиссией, которая проводит отбор кандидатов на должность члена ВККС, при участии международных экспертов в случае, если Комиссия принимает это решение большинством голосов, то есть 4 из 6.

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Автор: Виталий Саенко