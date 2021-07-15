Он отметил, что в ближайшее время будет обжаловано решение Верховного суда, который признал незаконным указ президента Украины об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ.

Александр Тупицкий не попадет в Конституционный суд Украины в течение ближайшего года.

Об этом сказал представитель президента в Конституционном суде Украины, народный депутат Федор Вениславский, отвечая на вопрос УНИАН по поводу возможности возвращения Тупицкого к КСУ в связи с решением Верховного суда Украины.

"Тупицкий не может идти в Конституционный суд, потому что решение суда не вступило в силу. Он не имеет правовых оснований никаких для того, чтобы он сейчас каким-то образом пытался попасть в Конституционный суд Украины", - сказал Вениславский.

Он подчеркнул, что решение Верховного суда Украины еще не вступило в законную силу. Вениславский отметил, что будет подана апелляция в Большую палату Верховного суда на решение, которое было принято вчера, 14 июля.

Читайте такжеТупицкого ждут суды за его преступления - спикер Зеленского (видео)"Я убежден, что есть правовые основания для того, чтобы Большая палата Верховного суда признала это решение, которое было принято вчера, незаконным и отменила его". Вениславский подчеркнул, что "будет апелляционное обжалование в апелляционной инстанции, которой является Большая палата ВСУ".

14 июля Кассационный суд в составе Верховного суда признал незаконным и отменил указ президента об отмене назначения Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины.

Дело против Тупицкого: что известно

28 декабря 2020 года Тупицкий не явился на вызов в Офис генпрокурора. Сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему прислали по почте.

По данным следствия, из корыстных побуждений и в личных интересах и в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Тупицкий оказал воздействие на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа для того, чтобы он отказался от дачи показаний или дал ложные показания.

Кроме того, Тупицкий трижды в течение 2018-2019 годов давал следственному управлению спецрасследований Генпрокуратуры ложные показания в сочетании с искусственным созданием доказательств стороной защиты в уголовном производстве по завладению имущественными активами ОАО "Зуевский энергомеханический завод".

Президент Украины Владимир Зеленский сначала отстранил Тупицкого от должности судьи КС, а затем подписал указ, которым отменил указы президента от 2013 года о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда.

Президент назвал Тупицкого и Касминина "лицами, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины".

Оба судьи обжаловали указ президента в Верховном суде.

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Автор: Надя Пришляк