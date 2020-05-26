СМИ рассказали об огромных долгах нардепа Тищенко, который "метит" в мэры Киева

Журналисты утверждают, что для Николая Тищенко мандат народного депутата стал хорошим прикрытием от претензий кредиторов и главного управления Нацполиции города Киева.

Ресторатор, а ныне народный депутат Николай Тищенко, пожалуй, один из самых узнаваемых представителей президентской партии "Слуга народа".

Сейчас Тищенко открыто заявляет, что является "куратором" от власти по Киеву и всячески готовит почву перед выдвижением своей кандидатуры на выборах мэра столицы. На самом деле, больше похоже, что под предлогом мэрской кампании, Тищенко продолжает искать спасения от кредиторов и незаконной возможности по расширению своей ресторанной бизнес-империи. Об этом пишет РБК-Украина в своем материале.

Журналисты пишут, что исходя из материалов уголовного дела, в 2007 году Николай Тищенко получил в одном из банков ("Укрсоцбанк" - ныне "Альфабанк") кредит на сумму 329 тыс. долл. В этот же день кредит получил и Владимир Ситак, но уже на сумму 260 тыс. долл.

Кстати, они являются бизнес-партнерами в ресторанах "Велюр", "Сейф", "Ришелье", "Апрель", "Тургенеф", "Три вилки" и Coin. Николаю Тищенко принадлежит от 25-ти до 35%, Ситаку – 15%.

Поручителем по обоим договорам выступил Андрей Тихонов. В качестве обеспечения он внес нежилое помещение площадью 376 квадратов на пересечении бульвара Леси Украинки и улицы Алмазова (ранее была ул. Кутузова).

Тищенко и Ситак бросили платить по кредиту еще осенью 2008 года, когда и разразился финансовый кризис. Вопрос перед банком не закрыт до сих пор. Суммарно успешные шоумены и рестораторы должны финучреждению более 2 млн долл.

Но это еще не вся кредитная история известного нардепа, а ранее инстаграм-блоггера. В ноябре 2007 года Николай Тищенко перекредитовывается в том же банке уже на 450 тыс. долл. Залог поручителей – Андрея Тихонова и Геннадия Дмитриева - был передан банку. Уже по второму договору Тищенко должен банку 1,6 млн долл.

Затем уже Геннадий Дмитриев берет в этом же банке кредит на 371 тыс. евро. Поручителем выступает, по всей видимости, его жена – Наталья. Она вносит обеспечение – квартиру на 142 квадрата на улице Горького. Он точно так же перестает платить по кредиту и сейчас остается должен банку уже 1,2 млн. евро.

Как видим, рецепт успеха в украинском бизнесе сродни любому стартапу: взять в кредит много денег и не платить. С 3,6 млн долл. и 1,2 млн евро в Киеве можно считаться преуспевающим филантропом. Но самое сложное – это вывести залоги из-под ипотеки.

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Как считают следователи, все перечисленные выше лица действовали сообща. В том числе и потому, что вывод имущества из-под ипотеки производилось по аналогичному алгоритму.

Вначале артель рестораторов-строителей производила перепланировку помещений. Здесь появляется на горизонте еще один "стартапер" - некий Бондарь. Он обратился в суд с иском к Андрею Тихонову. Напомним, этот предприниматель вносил обеспечение по кредиту Тищенко и Ситака в виде нежилого помещения площадью 376 квадратов в центре города.

Истец утверждал, что произвел ремонт помещения по адресу залога по предварительной договоренности с Тихоновым. И просил суд признать его право собственности на 42 квадрата по тому же адресу. И "самый гуманный" Печерский райсуд признал право собственности на кусок залога по кредиту Тищенко и Ситака. В результате сейчас банк не может реализовать данную недвижимость.

Точно так же некто Бондарь помог с залогом по кредиту Геннадия Дмитриева. Супруги объединили залоговую квартиру с соседней. По счастливому стечению обстоятельств – она принадлежала тому же Бондарю.

На этот раз Обуховский райсуд расторг договор ипотеки с банком, а чета Дмитриевых взяла фиктивный кредит у собственной дочери на 1,1 млн грн. Но так как дочери отдавать кредит необязательно, то вскоре квартира перешла в ее собственность. В марте следствие добилось ареста новой реконструированной и объединенной квартиры общей площадью 214 квадратных метров, но уже 30 мая он был снят.

Поэтому для Николая Тищенко мандат народного депутата стал хорошим прикрытием от претензий кредиторов и главного управления Нацполиции города Киева.

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Проблемы у Тищенко начались и в ресторанном бизнесе. Сначала взрыв в ресторане "Апрель" (с пострадавшими и судебными исками) вследствие неправильного использования газового оборудования в подвальном помещении. А в мае 2019 года прекратил свою работу ещё один объект ресторанного бизнеса, которым пытался управлять Тищенко (и, как видим, пытался безуспешно) - ресторан "Тургенеф". Владельцы помещения, в котором находился этот ресторан, подали в суд за неуплату аренды на компанию "Борн", в которой Тищенко принадлежит 50%.

На очереди - рестораны "Три вилки" и "Ришелье", которые не приносят своим владельцам прибыли "благодаря" управлению людьми нардепа. Помимо Тищенко, которому принадлежит от 25-и до 35-и процентов в каждом заведении, в этих ресторанах есть ещё 4 совладельца. И явный управленческий непрофессионализм Тищенко не остался без должного внимания его партнеров по ресторанному бизнесу.

В частности, в июне 2018 года Владимир Шапенко и Виталий Юденков, общая доля которых составляет 50%, высказали недовольство убыточным и непрофессиональным ведением дел в ресторане "Три Вилки" и инициировали собрание акционеров. На нем путем голосования была произведена смена директора компании "Конкорд" (ресторан "Три Вилки") Виктора Кулика на нового директора Максима Фролова и делегированы полномочия от акционеров на контроль и управление рестораном Юденкову. Все изменения были внесены в Единый реестр согласно всем правил регистрации в Минюсте.

Однако, после этого Тищенко и Ситак, несогласные с решением общего собрания (на котором, кстати, присутствовали их представители с доверенностями, которые потом своими подписями скрепили все протоколы собрания), не нашли ничего лучшего, чем пойти криминально-рейдерским путём, как действовал Тищенко в былые времена, пребывая в группировке ОПГ Савлохова.

С помощью "чёрного регистратора" Виктора Анатольевича Михачева (зарегистрированного в Днепропетровской области и являющегося фигурантом нескольких судебных дел как регистратор-рейдер), незаконно войдя в Единый реестр Минюста, в июле 2018 года они заблокировали работу предприятия и вернули прежний менеджмент в ресторан "Три вилки" (компания "Конкорд") в лице бывшего директора Кулика В.В. В то же время Тищенко опять стал осуществлять управленческую деятельность в ресторане "Три вилки", продолжая не выплачивать его совладельцам прибыль и вгоняя предприятие в долги.

Почти год Шапенко и Юденков добивались справедливости в судах и полиции. На данный момент открыто уголовное производство в Голосеевском райуправлении Нацполиции. Но с помощью связей Николаю Тищенко удаётся "тормозить" расследование этого дела, от которого, впоследствии, он и вовсе спрятался за мандатом в Верховной Раде.

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