Тищенко заявил, что готов понести политическую ответственность.

Нардеп из "Слуги народа" Николай Тищенко впервые прокомментировал скандал, который спровоцировала организованная им закрытая вечеринка в разгар пандемии в столичном отеле.

Об этом он написал в Facebook.

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Тищенко утверждает, что в день рождения жены пригласил "чуть больше 20 людей" из близкого окружения, а само празднование прошло в гостиничном номере.

"Поэтому еще раз скажу. Никаких уголовных или административных дел нет. И штрафов соответствующих за нарушение карантина нет", – отметил депутат.

По его словам, все приглашенные уже переболели коронавирусом и сдали тест на болезнь перед приходом.

При этом Тищенко заявил, что готов понести политическую ответственность.

Новый скандал с Тищенко: что произошло

Нардеп от правящей "Слуги народа" Николай Тищенко снова отметился нарушением карантина. По данным СМИ, депутат решил устроить пышную вечеринку в честь дня рождения своей жены Аллы Барановской.

По предварительной информации, она прошла в ресторане отеля Fairmont. Условия локдауна в Киеве запрещают работу ресторанов и отелей в любое время суток, кроме утреннего.

Один из помощников нардепа заявил, что празднование дня рождения жены Тищенко проходило дома у "слуги народа". Впрочем, журналистам удалось зафиксировать его машину возле гостиницы, где, предположительно, состоялась вечеринка.

По факту нарушения карантина полиция начала уголовное производство.

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Автор: Яна Ставская