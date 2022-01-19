Прокуроры просили судью взять Порошенко под стражу с возможностью внесения залога в 1 миллиард гривень.

Печерский райсуд Киева объявляет меру пресечения подозреваемому в госизмене пятому президенту Украины, нардепу от "ЕС" Петру Порошенко.

Во время предыдущего заседания 17 января прокуроры просили судью взять Порошенко под стражу с возможностью внесения залога в размере около 1 миллиарда гривень.

Однако вечером в понедельник следственному судье Алексею Соколову стало плохо в зале суда – и оглашение решения перенесли на среду, 19 января.

Суд над Порошенко: 19 января пятому президенту избирают меру пресечения - онлайн-трансляция

Решение о мере пресечения Порошенко выбирают в рамках дела о преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" группой граждан Украины.

Нардеп вернулся в Украину через месяц после того, как проигнорировал вручение повестки на допрос в ГБР.

Порошенко подозревают в том, что, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛДНР".

Уголовное производство против Порошенко расследуется по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации.

Ранее в рамках этого дела о госизмене о подозрении сообщили о подозрении депутату от "ОПЗЖ" и куму Путина Виктору Медведчуку. Еще одного фигуранта, министра энергетики 2014-2016 гг., Владимира Демчишина объявили в розыск.

6 января Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и активы Порошенко.

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