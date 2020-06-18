Стран ЕС и "Восточного партнерства" согласовали пять главных приоритетов развития

Речь идет об экономических сдвигах; эффективном управлении и верховенстве права; о партнерстве, которое объединяет в рамках развития цифровых технологий; о развитии "зеленой" энергетики и достижении результатов ради пользы людей.

Лидеры 27 стран-членов Европейского Союза и шести стран "Восточного партнерства" - Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины, согласовали пять главных приоритетов развития на ближайшие годы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен по итогам видеоконференции лидеров стран ЕС и "Восточного партнерства".

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Президент Еврокомиссии рассказала, что сегодня обсуждался вопрос налаживания дальнейшего партнерства между ЕС и шестью странами "Восточного партнерства", а также рассматривалось сосредоточение на этом партнерстве после 2020 года.

"С лидерами мы согласовали пять приоритетов нашего партнерства на ближайшие годы", - заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, прежде всего партнерство должно концентрироваться на экономике, которая создает достойные рабочие места, на лучшей физической взаимосвязи между странами, и на лучших возможностях для молодого поколения людей.

Также она сказала, что объем торговли между 2016 и 2019 годами увеличился, и в частности, между Евросоюзом и Украиной - на 50%, а между Евросоюзом и Азербайджаном - на 55%. Кроме того, межрегиональная торговля более чем удвоилось. "И мы хотим опираться на этот успех", - заявила фон дер Ляйен.

Вместе с тем, еще одним приоритетом является партнерство, которое создает возможность для развития эффективного управления, демократических институтов, прав человека и гендерного равенства, верховенства права. "Новая основа "Восточного партнерства" будет уделять внимание усиленному акценту на прогрессе в этом направлении", - сказала она.

Кроме того, еще одним приоритетом является партнерство, которое объединяет. "Мы должны воспользоваться цифровыми трансформациями, которые мы видели во время кризиса, что объясняет, насколько важна цифровизация. Европейский Союз будет работать со своими восточными соседями для модернизации технологий, приумножения выгод единого цифрового рынка и обеспечения высококачественной инфраструктуры и услуг людям во всем регионе", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Четвертым приоритетом является партнерство, которое устойчиво. "Мы должны сосредоточиться на обеспечении устойчивости к изменениям климата. Вполне закономерно, что переход к "зеленой энергетике" будет в центре внимания новой основы "Восточного партнерства", как это находится в центре политической повестки дня Европейского Союза", - подчеркнула она.

Пятый приоритет - усилия будут направлены на достижение ощутимых результатов, которые будут приносить пользу людям.

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