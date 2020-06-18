Саммит стран ЕС и "Восточного партнерства" состоится в марте 2021 года - президент Евросовета

По словам президента Европейского Совета, страны ЕС и "Восточного партнерства" будут работать над подготовкой совместной декларации по итогам будущего саммита, которая будет учитывать пять определенных приоритетов.

Полноценный саммит с персональной участием лидеров 27 стран-членов Европейского Союза и шести стран "Восточного партнерства" состоится в марте 2021 года в Брюсселе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сказал президент Европейского Совета Шарль Мишель по итогам видеоконференции лидеров стран ЕС и "Восточного партнерства".

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По его словам, сегодня лидеры выразили свою политическую волю продолжать строить пространство преданности демократии, процветания и стабильности, который будет основываться на общих ценностях международного порядка, основанного на правилах и международном праве.

"Восточное партнерство является приоритетом внешней политики Европейского Союза. И будет оставаться таким вместе с нашими европейскими приоритетами демократии, прав человека, верховенства права, гендерного равенства, структурных реформ и борьбы с дезинформацией", - заявил Мишель.

Также он заявил, что было определено 5 приоритетов, над которыми работа будет происходить совместными усилиями, чтобы быть хорошо подготовленными и с целью принятия следующего года совместной декларации саммита "Восточного партнерства".

Как сообщал УНИАН, лидеры 27 стран-членов Европейского Союза и шести стран "Восточного партнерства" - Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины, согласовали пять главных приоритетов развития на ближайшие годы. Речь идет об экономических сдвигах; эффективном управлении и верховенстве права; о партнерстве, которое объединяет в рамках развития цифровых технологий; о развитии "зеленой" энергетики и достижении результатов ради пользы людей.

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