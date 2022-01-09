В МИД РФ заявили, что делегация прибыла в Женеву с "рабочим настроем".

Сегодня, 9 января, в Женеве состоятся переговоры Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки по так называемым "гарантиям безопасности". В российском МИДе отметили, что пока эти вопросы будут обсуждать "в узком составе".

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представительницу МИД РФ Марию Захарову.

Читайте такжеСША планируют обсудить с Россией размещение ракет в Европе - WPПервый раунд российско-американских переговоров по вопросам безопасности запланирован на вечер 9 января. По словам Захаровой, российские дипломаты и военные уже приземлились в Женеве.

"Сегодня приземлился самолет уже в Женеве с нашими дипломатами и военными, у которых на вечер 9 января намечен первый раунд переговоров в узком составе с американцами по проблематике безопасности. Завтра эта работа будет продолжена уже в широком формате. Соответственно, два дня – 9 и 10 января - они посвятят переговорному процессу", - подчеркнула Захарова.

Представитель МИД РФ добавила, что россияне поехали в Женеву с "рабочим настроем".

Накануне переговоров высокопоставленные чиновники США усилили свою риторику в отношении российских угроз. В частности, в пятницу госсекретарь Энтони Блинкен вспоминал претензии Вашингтона к Москве, в частности, вторжение России в два соседних государства, вмешательство в выборы и попытки убийств с использованием химического оружия, а также обвинил Кремль в "ложном рассказе о том, что НАТО угрожает России".

Как сообщал УНИАН, 17 декабря МИД РФ обнародовало проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проекте соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в НАТО, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военных баз на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января дипломаты США и России проведут в Женеве переговоры по вопросам безопасности с целью обсуждения военной деятельности обеих стран и роста напряженности вокруг Украины.

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