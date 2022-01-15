Россию призвали предпринять немедленные действия для деэскалации агрессии против Украины.

Соединенные Штаты Америки и Североатлантический Альянс готовы к продолжению диалога с Российской Федерацией.

Об этом в Twitter сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"США и НАТО являются едиными и готовы к дальнейшему взаимному диалогу с Россией", - написал он.

Кроме этого, Госдеп распространил сообщение о беседе госсекретаря Блинкена с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которой обсуждались следующие шаги после заседания Совета НАТО-Россия, состоявшегося 12 января.

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"Соединенные Штаты и НАТО готовы вновь встретиться с Россией и преданы продолжению дипломатии и взаимному диалогу. Соединенные Штаты и их союзники по НАТО едины на дипломатическом пути и призывают Россию предпринять немедленные действия для деэскалации агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

НАТО и Россия:

12 января 2022 года в Брюсселе состоялось заседание Совета НАТО-Россия, на котором обсуждались вопросы безопасности в Европе.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не ожидает, что на встречах с представителями РФ на этой неделе будут урегулированы все вопросы и проблемы, но подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромиссы с РФ относительно будущего членства Украины в Альянсе.

Заседание Совета НАТО-Россия состоялось на фоне наращивания Россией войск на границе с Украиной, а также в связи с требованием РФ к США и НАТО обязаться не принимать Украину к членству в Альянсе.

Ранее, 10 января, в Женеве представители США и РФ провели диалог по стратегической стабильности. Дипломаты обеих стран беседовали более семи часов. Российскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, а американскую - заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

После встречи Рябков заявил, что Россия не намерена нападать на Украину, но подчеркнул требования РФ получить правовые гарантии нерасширения НАТО и призвал Альянс отказаться от "освоения территории" новых членов.