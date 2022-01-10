В России заявили, что они прошли потрясающе.

В Госдепе раскрыли детали предварительных переговоров Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки по так называемым "гарантиям безопасности".

Комментарий Неда Прайса опубликован на сайте Госдепа.

9 января первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман встретилась с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым в Женеве.

"Заместитель госсекретаря подчеркнула приверженность Соединенных Штатов международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободе суверенных наций выбирать свои собственные союзы", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ НАТО не верят в готовность России к деэскалации на границе с Украиной – NYTТакже Шерман заявила, что США будут приветствовать "подлинный прогресс" посредством дипломатии.

По ее словам, они обсудят с Россией определенные двусторонние вопросы, но не будут обсуждать европейскую безопасность без своих европейских союзников и партнеров.

Рябков рассказал РИА Новости, что предварительная часть переговоров "прошла потрясающе".

"Разговор был сложный, но деловой, мы погрузились в материю предстоящих дел. Я думаю, что завтра мы не будем времени тратить. Я никогда теряю оптимизм, всегда (им) руководствуюсь", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 10 января дипломаты США и России проведут в Женеве переговоры по вопросам безопасности с целью обсуждения военной деятельности обеих стран и роста напряженности вокруг Украины.

12 января в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО и 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ, где будут обсуждаться соответствующие вопросы.

Гарантии безопасности для России

Как сообщал УНИАН, 17 декабря МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проекте соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в НАТО, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военных баз на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В понедельник, 10 января, в Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина-НАТО.

Также 10 января дипломаты США и России проведут в Женеве переговоры по вопросам безопасности с целью обсуждения военной деятельности обеих стран и роста напряженности вокруг Украины.

12 января в Брюсселе состоится заседание Совета НАТО-Россия и 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ, где будут обсуждаться соответствующие вопросы.