По словам нардепа Железняка, возможны и другие кадровые изменения.

На следующей неделе на ближайшем пленарном заседании Верховной Рады будут назначены новые глава Службы безопасности Украины и генпрокурор.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

"На следующей неделе и ближайшем пленарном заседании будет назначен и новый глава СБУ и новый Генпрокурор Украины. Первые вопросы повестки дня", - отметил он.

По словам Железняка, возможны и другие кадровые изменения.

Как сообщал УНИАН, 17 июля президент Владимир Зеленский своими указами отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ, а Венедиктову - от должности генпрокурора.

Глава государства объяснил свое решение тем, что из-за большого количества предателей среди работников органов прокуратуры и СБУ, которые остались на оккупированной территории и работают на Россию, возникли вопросы к главе СБУ и генпрокурору.

19 июля парламент уволил Баканова и дал согласие на увольнение президентом Венедиктовой, после чего глава государства подписал соответствующий указ.

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