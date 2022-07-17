Президент Владимир Зеленский прокомментировал решение об отстранении от обязанностей генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова.
Об этом говорится в вечернем обращении главы государства.
Он пояснил, что по состоянию на сегодня зарегистрировано 651 уголовное производство относительно государственной измены и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов.
"В 198 уголовных производствах соответствующим лицам сообщено о подозрении. В частности, более 60 работников органов прокуратуры и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства. Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, которые зафиксированы между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, ставят очень серьезные вопросы к соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ", - ответил Зеленский.
Как писал УНИАН, вечером 17 июля на сайте Офиса президента появились указы об отстранении от обязанностей генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова.
В указе по увольнению Баканова упоминается статья 47 дисциплинарного Устава ВСУ: "Неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, повлекшее человеческие жертвы или другие тяжкие последствия или создавшее угрозу наступлению таких последствий, является основанием для отстранения такого военнослужащего от исполнения служебных обязанностей".