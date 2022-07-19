За такое решение проголосовали 264 народных депутата.

Во вторник, 19 июля, Верховная Рада Украины приняла решение об увольнении Ирины Венедиктовой с должности главы Офиса генпрокурора.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, за такое решение проголосовали 264 народных депутата. В частности, из фракции "Слуги народа" 198 нардепов, фракции "Батькивщины" - 10, группы "Платформа за жизнь и мир" - 14, группы "За майбутне" - 9, группы "Довира" - 17, "Видновлення Украины" - 10. Также поддержали решение 6 внефракционных депутатов. "ЕС" и "Голос" не дали ни одного голоса.

Как заметил Железняк, Ирина Венедиктова присутствовала на заседании.

"Увольнение состоялось с обсуждением. Как и на комитете, громких заявлений или обвинений не было", - прокомментировал он.

Вопрос о назначении замены не выносился для обсуждения.

Напомним, Ирина Венедиктова занимала эту должность с 17 марта 2020 года, перед этим возглавляла парламентский комитет по правовой политике как депутат от "Слуги народа" и была директором Госбюро расследований (2019-2020 годы).

Заметим, ранее сегодня правоохранительный комитет ВРУ не смог провести внеочередное заседание по увольнению генпрокурора из-за отсутствия кворума. В конце концов комитет собрался и принял решение рекомендовать Парламенту определиться путем голосования.

Увольнение Ирины Венедиктовой с должности Генерального прокурора

Как писал УНИАН, 19 июля в Верховную Раду Украины поступило представление президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора.

17 июля президент своими указами отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ, а также отстранил Ирину Венедиктову от должности генпрокурора.

Через некоторое время Зеленский объяснил свое решение тем, что из-за большого количества предателей среди работников органов прокуратуры и СБУ, которые остались на оккупированной территории и работают на Россию, возникли вопросы к председателю СБУ и генпрокурору.

Также во вторник Верховная Рада уволила с должности главы СБУ Ивана Баканова.

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