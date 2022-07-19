Вопрос назначения нового главы СБУ на сегодняшнее заседание не выносили.

Верховная Рада уволила с должности председателя СБУ Ивана Баканова.

Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

За увольнение Баканова проголосовали 265 депутатов.

Вопрос назначения нового главы СБУ на сегодняшнее заседание не выносили, уточнил депутат.

Как сообщал УНИАН, 17 июля президент своими указами отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ, а также отстранил Ирину Венедиктову от должности генпрокурора.

Впоследствии Зеленский объяснил свое решение тем, что из-за большого количества предателей среди работников органов прокуратуры и СБУ, которые остались на оккупированной территории и работают на Россию, возникли вопросы к председателю СБУ и генпрокурору.

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