Увольнение генерального прокурора и главы Службы безопасности Украины не последние кадровые решения президента Владимира Зеленского. Украинцам, возможно, стоит ожидать новых громких увольнений.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью 24 каналу.
"Давайте более спокойно к этому относиться. Я думаю, что это будет не последнее увольнение", - заявил Данилов.
По его словам, украинцы будут видеть "определенные процессы".
"Это жизнь, она не может останавливаться", - подытожил секретарь СНБО.
Увольнение Баканова и Венедиктовой - что известно
17 июля президент Владимир Зеленский своими указами отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ, а Венедиктову - от должности генпрокурора.
Глава государства объяснил свое решение тем, что из-за большого количества предателей среди работников органов прокуратуры и СБУ, которые остались на оккупированной территории и работают на Россию, возникли вопросы к главе СБУ и генпрокурору.
19 июля парламент уволил Баканова и дал согласие на увольнение президентом Венедиктовой, после чего глава государства подписал соответствующий указ.
В свою очередь советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что новые кадровые решения усилят эффективность работы ключевых органов.