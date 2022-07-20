Алексей Данилов отметил, что еще будут "определенные процессы".

Увольнение генерального прокурора и главы Службы безопасности Украины не последние кадровые решения президента Владимира Зеленского. Украинцам, возможно, стоит ожидать новых громких увольнений.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью 24 каналу.

"Давайте более спокойно к этому относиться. Я думаю, что это будет не последнее увольнение", - заявил Данилов.

По его словам, украинцы будут видеть "определенные процессы".

"Это жизнь, она не может останавливаться", - подытожил секретарь СНБО.

Увольнение Баканова и Венедиктовой - что известно

17 июля президент Владимир Зеленский своими указами отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы СБУ, а Венедиктову - от должности генпрокурора.

Глава государства объяснил свое решение тем, что из-за большого количества предателей среди работников органов прокуратуры и СБУ, которые остались на оккупированной территории и работают на Россию, возникли вопросы к главе СБУ и генпрокурору.

19 июля парламент уволил Баканова и дал согласие на увольнение президентом Венедиктовой, после чего глава государства подписал соответствующий указ.

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что новые кадровые решения усилят эффективность работы ключевых органов.

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