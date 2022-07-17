Причины такого решения пока неизвестны.

Президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности главу Офиса генпрокурора Ирину Венедиктову и отстранил от исполнения обязанностей главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

Соответствующие указы появились на сайте Офиса президента.

"В соответствии с частью второй статьи 11 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" постановляю: отстранить ВЕНЕДИКТОВУ Ирину Валентиновну от должности Генерального прокурора", - говорится в сообщении.

Другим указом и. о Генерального прокурора Зеленский назначил Симоненко Алексея Юрьевича.

"В соответствии со статьей 47 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины, утвержденного Законом Украины от 24 марта 1999 года № 551–XIV, отстранить БАКАНОВА Ивана Геннадьевича от исполнения обязанностей председателя Службы безопасности Украины", - говорится в другом сообщении.

Ранее президент жестко отреагировал на сообщения городского главы Ивано-Франковска Руслана Марцинкива о том, что РФ может нанести массированный ракетный удар по Украине. Зеленский призвал украинцев быть осторожными и осмотрительными в информационном поле и не верить "вбросам" РФ.

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