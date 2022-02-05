В Японии опасаются, что новые санкции против РФ будут иметь последствия для развития отношения с Москвой, в том числе в контексте попытки японского правительства решить в свою пользу спор вокруг Северных островов (Южных Курил).

Соединенные Штаты настоятельно призывают Японию рассмотреть возможность введения экономических санкций против России, если российские войска, стянутые к границе, осуществят вторжение в Украину.

Об этом сообщает издание Kyodo News со ссылкой на дипломатические источники.

По имеющимся данным, в настоящее время власти Японии отсрочили свой ответ на запрос США, опасаясь появления вероятных последствий для развития отношения с Россией, в том числе для двусторонних вопросов в связи с долговременной территориальным спором вокруг Северных островов (Южных Курил), в отношении которых Япония стремится достичь успеха.

В Вашингтоне надеются объединить Японию и другие страны, которые поддерживают верховенство права, для оказания давления на Москву, чтобы она не нападала на Украину.

Ранее Соединенные Штаты и европейские союзники предупредили Россию, что она столкнется с "серьезными последствиями", в том числе экономическими и финансовыми санкциями, если российские войска вторгнутся в Украину.

По данным дипломатических источников, Вашингтон через дипломатические каналы довел до японской стороны, что не потерпит движение русских войск, и призвал Токио усилить критику России.

Во время виртуального саммита с президентом США Джо Байденом в прошлом месяце премьер-министр Японии Фумио Кишида обязался применить "решительные меры в ответ на любую атаку" против Украины и продолжать тесную координацию с США и другими партнерами.

В то же время, как отметили источники, Япония сталкивается с необходимостью уравновешивания синхронизации действий с США и другими западными государствами и попытки не раздражать Москву в вопросе урегулирования спора относительно суверенитета группы островов, которые расположены возле японского острова Хоккайдо.

Источник в японском правительстве сообщил, что Япония "вынуждена была бы принять надлежащие меры в случае вторжения". В то же время, в японском правительстве звучат призывы, что лучше не объявлять о применении санкций до момента вторжения.

В январе премьер Кишида сказал в парламенте, что Япония наблюдает с "серьезным беспокойством" за военным наращиванием Россией у границы Украины и связанными с этим событиями, но будет решать этот вопрос должным образом в рамках "Большой семерки".

Читайте такжеКанада отправила в Украину военную помощьКак сообщал УНИАН, 28 января министр обороны Алексей Резников заявлял, что Российская Федерация к границам Украины в целом стянула около 130 тысяч военных с учетом морского и авиационного потенциала.

В январе фон дер Ляйен подтвердила готовность Евросоюза ввести санкции против Российской Федерации в случае нового вторжения российских войск в Украину.

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