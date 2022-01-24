Основное внимание во время разговора было уделено координации международных политико-дипломатических усилий с целью деэскалации ситуации вокруг Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и обсудил с ним подготовку широкого пакета превентивных экономических, политических и безопасностных санкций Евросоюза, которые смогли бы сдержать потенциальную дальнейшую эскалацию ситуации в Украине.

Как сообщается на сайте главы государства, основное внимание во время разговора было уделено координации международных политико-дипломатических усилий с целью деэскалации ситуации вокруг Украины.

В частности, Зеленский отметил, что для Украины важным является сохранение единства всех стран-членов ЕС по защите суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Он подчеркнул, что Украина не будет поддаваться на провокации, но вместе со своими партнерами будет сохранять спокойствие и выдержку.

"Благодарен вам, господин президент Европейского совета, и лидерам стран ЕС, чьи дипломаты остаются в нашей стране и поддерживают нас, выполняя свою работу", - отметил президент.

Отмечается, что собеседники также обсудили вопросы подготовки ЕС уже на нынешнем этапе широкого пакета превентивных экономических, политических и санкций по безопасности, которые смогли бы сдержать потенциальную дальнейшую эскалацию.

Президент Украины также отметил необходимость обеспечения стабильного развития отечественной экономики в условиях нынешней ситуации безопасности.

Зеленский также поблагодарил Евросоюз за своевременное решение о выделении макрофинансовой помощи в объеме 1,2 млрд евро, которое было принято, в частности, по результатам его недавнего разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Президент Украины и Мишель скоординировали позиции по дальнейшему диалогу между Украиной и ЕС на 2022 год.

Также сообщается, что в ближайшее время будет определена дата очередного, 24-го саммита Украина – ЕС, а в середине этого года с участием руководства Еврокомиссии, международных партнеров, а также европейского и международного бизнеса в Киеве состоится энергетический бизнес-форум с целью совместного обсуждения рисков для энергетической безопасности всей Европы.

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Напомним, осенью 2021 года в СМИ начала появляться информация, что власти России перебросили много военных и техники к границе с украинским государством.

Украина, США и ряд других западных стран предположили, что РФ готовится к вторжению. Москва отвергла обвинения и потребовала от Штатов и НАТО "гарантий безопасности", в частности, отказаться от расширения Альянса на восток.

В Альянсе утверждали, что не откажутся от политики "открытых дверей".

22 января этого года в Украину прибыл самолет с первой из нескольких партий пакета помощи безопасности, недавно принятой Джо Байденом, а 23 января - вторая партия военной помощи от США.

23 января Государственный департамент США санкционировал добровольный отъезд своих сотрудников и распорядился об отъезде соответствующих членов семьи из посольства в Киеве.

В Министерстве иностранных дел Украины считают эвакуацию сотрудников Посольства США в Украине преждевременной и проявлением чрезмерной предосторожности.

В то же время соответствующие решения приняли и Великобритания, Австрия, Япония, Германия и Австралия.

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