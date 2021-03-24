Германия призывает Европейскую комиссию начать совместные закупки российской вакцины "Спутник-V" для стран-членов ЕС.
Об этом пишет Politico со ссылкой на официального представителя немецкого правительства.
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"Мы попросили комиссию начать процедуру закупки "Спутник-V". Сейчас мы видим, что ЕК находится в процессе запуска этой процедуры", – заявил он.
Чиновник уточнил, что сперва ЕК должна узнать мнение по этой закупке других членов Союза. Если контракт подпишут, страны ЕС потенциально смогут закупать дозы российской вакцины.
В правительстве Германии убеждены, что процесс рассмотрения эффективности и безопасности вакцины европейским регулятором не мешает уже готовиться к согласованию поставки препарата у Кремля.
"Мы считаем, что этот процесс может начаться уже сейчас, пока (рассмотрение регулирующих органов) все еще продолжается. Мы считаем правильным, если бы эти переговоры уже начались немедленно", – добавил представитель правительства.
По меньшей мере четыре страны ЕС лоббируют поставку российской вакцины, пишет издание. На прошлой неделе Еврокомиссия заявила, что переговоров с разработчиками Спутник-V еще не было, впрочем, там не отрицают, что "в любое время могут принять решение о расширении портфеля вакцин".
"Спутник V": российская вакцина от коронавируса
- В августе 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V». Путин также утверждал, что одна из его дочерей сделала себе прививку этой вакциной.
- Москва не предоставила международной научной общественности никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающих ее безопасность и эффективность против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.
- Ранее президент Зеленский заявлял, что Украина не закупает российскую вакцину, потому что никто не может гарантировать качество этой вакцины.
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