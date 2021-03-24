"Спутник V" находится на рассмотрении у европейского регулятора.

Германия призывает Европейскую комиссию начать совместные закупки российской вакцины "Спутник-V" для стран-членов ЕС.

Об этом пишет Politico со ссылкой на официального представителя немецкого правительства.

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"Мы попросили комиссию начать процедуру закупки "Спутник-V". Сейчас мы видим, что ЕК находится в процессе запуска этой процедуры", – заявил он.

Чиновник уточнил, что сперва ЕК должна узнать мнение по этой закупке других членов Союза. Если контракт подпишут, страны ЕС потенциально смогут закупать дозы российской вакцины.

В правительстве Германии убеждены, что процесс рассмотрения эффективности и безопасности вакцины европейским регулятором не мешает уже готовиться к согласованию поставки препарата у Кремля.

"Мы считаем, что этот процесс может начаться уже сейчас, пока (рассмотрение регулирующих органов) все еще продолжается. Мы считаем правильным, если бы эти переговоры уже начались немедленно", – добавил представитель правительства.

По меньшей мере четыре страны ЕС лоббируют поставку российской вакцины, пишет издание. На прошлой неделе Еврокомиссия заявила, что переговоров с разработчиками Спутник-V еще не было, впрочем, там не отрицают, что "в любое время могут принять решение о расширении портфеля вакцин".

"Спутник V": российская вакцина от коронавируса

В августе 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса «Спутник V». Путин также утверждал, что одна из его дочерей сделала себе прививку этой вакциной.

Москва не предоставила международной научной общественности никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающих ее безопасность и эффективность против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.

Ранее президент Зеленский заявлял, что Украина не закупает российскую вакцину, потому что никто не может гарантировать качество этой вакцины.

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Автор: Яна Ставская