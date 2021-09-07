Инициировали внеочередное заседание парламента 153 народных депутата.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает внеочередное заседание парламента на 8 сентября, где будет рассматриваться обращение к Конгрессу США.

Как сообщила в Facebook пресс-секретарь главы ВРУ Ольга Туний, Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента в среду, 8 сентября, по требованию 153 народных депутатов.

На внеочередное заседание народные депутаты соберутся сразу после завершения очередного.

На повестке дня - проект постановления об обращении Верховной Рады к Конгрессу Соединенных Штатов Америки относительно предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA) (№5380).

Внеочередное заседание Рады о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО

15 июня народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что в ВР собрано 150 подписей за проведение внеочередного заседания для рассмотрения обращения к Конгрессу о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО.

По словам Гончаренко, статус MNNA не будет мешать Украине идти в НАТО и "послужит важным сигналом для России и мира о нашем цивилизационном выборе". Он также добавил, что предоставление Украине статуса MNNA продемонстрирует Кремлю, что Украина является ключевым союзником США в Восточной Европе.

Внеочередное заседание по этому вопросу могло состояться еще в 18 июня. Однако тогда глава фракции "СН" Давид Арахамия отметил, что этот проект постановления будет рассматриваться уже осенью.

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"Мы решили с Гончаренко отложить это на осень, дождаться визита президента Украины к президенту США, увидеть, какие будут настроения и какова будет ситуация, и потом осенью уже это сделать", - отметил депутат.

Арахамия добавил, что это постановление - это "политическое заявление", которое пока не является необходимым, однако в целом необходимо для расширения возможностей для Украины, в частности, для предоставления отдельных программ военной помощи. "Осенью, если будет необходимость, будем голосовать", - сказал он.

Автор: Надя Пришляк