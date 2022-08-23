В Госдепе напомнили, что Украина отрицает свою причастность к гибели пропагандистки.

В США отреагировали на смерть российской пропагандистки и дочери идеолога "русского мира" Дарьи Дугиной. В Госдепе осудили убийства мирных граждан, где бы они ни происходили.

Об этом заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс в ходе брифинга.

"Мы безоговорочно осуждаем атаки на гражданских лиц, будь то в Киеве, в Буче, в Харькове, в Краматорске, в Мариуполе или в Москве. Этот принцип применим во всем мире", - отметил Прайс.

При это он напомнил, что Украина отрицает свою причастность к гибели Дугиной.

Смерть Дарьи Дугиной - что известно

Дочь идеолога "русского мира" Александра Дугига, Дарья Дугина, погибла в Подмосковье 20 августа в результате подрыва ее машины. Журналисты узнали, что взрыв произошел под днищем внедорожника.

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что подрыв авто с Дугиной свидетельствует о начале внутреннего развала России. По его словам, в стране начинают битву различные политические группировки.

Уже через сутки ФСБ РФ объявила о раскрытии убийства дочери главного идеолога "русского мира" Александра Дугина – Дарьи. Спецслужба назвала исполнительницей убийства 43-летнюю гражданку Украины Наталью Вовк (Шабан). Накануне убийства женщина якобы заехала в Россию вместе с 12-летней дочерью.

Российские пропагандисты заявили, что Вовк якобы ранее проходила службу в составе украинского батальона "Азов" и показали ее фото и удостоверения.

В полку"Азов" заявили, что "женщина, имя и военное удостоверение которой опубликовали фсб в своем отчете по расследованию теракта против дочери российского пропагандиста Дугина – не имеет никакого отношения к полку "Азов" и никогда не принадлежала к подразделению".

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