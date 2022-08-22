В то же время западные таблоиды пишут, что именно Путин стоит за ее убийством.

Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил убитую дочь главного идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарью орденом "За мужество".

Об этом сообщается в указе Путина на сайте Кремля.

"За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Дугину Дарью Александровну — корреспондента непубличного акционерного общества "Царьград Медиа", город Москва (посмертно)", - отмечается в нем.

В то же время таблоид The Sun со ссылкой на некоторых западных политиков и представителей разведок утверждает, что за убийством Дугиной стоит Путин.

Экономист и эксперт по вопросам, связанным с Россией, Андрес Ослунд написал в Twitter, что Путин убил Дарью Дугину. Он уверен, что Украина не тратила бы свои ресурсы на такую целью.

По его словам, Путин любит проводить операции под "чужим флагом". Эксперт предположил, что целью был главный идеолог.

Российский историк Юрий Фельштинский утверждает, что это убийство — следствие внутреннего российского конфликта.

"Взрыв автомобиля известного российского фашиста и идеолога путинского режима Александра Дугина был, по-видимому, организован российскими спецслужбами. Весьма маловероятно, что украинские спецведомства, которые ведут смертельную схватку с агрессором на территории Украины, могли бы направить своих офицеров в Москву для организации террористических атак", - объяснил заявил Фельштинский.

Как сообщал УНИАН, ранее ФСБ РФ объявила о раскрытии убийства Дугиной. Там ожидаемо заявили, что убийство спланировали и совершили украинские спецслужбы.

По версии российской спецслужбы, исполнительница убийства – 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, которая заехала в России в июне вместе с 12-летней дочерью, сообщили росСМИ со ссылкой на ФСБ.

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