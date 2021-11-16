По мнению председателя партии, именно за эти преступления необходимо вводить самые жесткие наказания.

Новоизбранная председатель Партии "Слуга народа", народный депутат Украины Елена Шуляк заявила, что партия обратилась к своей фракции в парламенте с просьбой срочно внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об ужесточении наказания за коррупционные преступления в Вооруженных силах Украины и Министерстве обороны.

Об этом она сказала в эфире программы "Свобода слова на ICTV".

"Мы сегодня также на съезде рассматривали возможность срочного принятия законопроекта, который касается самого жесткого наказания за коррупционные преступления, которые происходили и могут потенциально происходить именно в Вооруженных силах Украины и в Минобороны", - отметила Шуляк.

В качестве примера она назвала дело бывшего первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского.

Читайте также"Пакет сдерживания": в МИД рассказали, как Евросоюз будет защищать Украину от России"Именно за эти преступления нужно вводить самые жесткие наказания. И мы как политическая партия обратились к нашей фракции в Верховной Раде, чтобы этот законопроект был срочно внесен на рассмотрение парламента", - подчеркнула глава партии.

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований опубликовало статистику задокументированных случаев взяточничества в Украине.

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Автор: Антонина Доломанжи