Государственное бюро расследований опубликовало статистику задокументированных случаев взяточничества за последние 8 месяцев 2021 года.
Как сообщается на сайте ГБР, всего следователи открыли 5 822 уголовных дела из-за получения неправомерной выгоды.
Сумма выявленных ГБР взяток составляет почти 20,8 миллиона гривень, а убытки госбюджета – более 166 миллионов.
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Лидерами по количеству выявленных взяточников и открытых уголовных дел есть Киев (1314), Одесская (591) и Харьковская (484) области.
Отмечается, что столичные взяточники нанесли наибольший ущерб государственному бюджету – более 77 миллионов гривень.
Кроме столицы в тройку лидеров входят еще Одесская область с суммой убытков более 25 миллионов, и Винницкая область, где взяточники навредили государству почти на 20 миллионов гривень.
Наименьшим количеством возбужденных уголовных дел за взятки могут похвастаться Ривненская (73) Черниговская (78) и Хмельницкая (80) области.
С 20,8 миллиона гривень всех взяток, 14,8 зафиксированы в столице и 4 областях:
- Киев – 8,8 миллиона;
- Харьковская область – 1,8 миллиона;
- Киевская область – 1,7 миллиона;
- Одесская область – 1,4 миллиона;
- Тернопольская область – 1,1 миллиона.
Уже 482 взяточника получили подозрение. Из них 282 человека, которых обвиняют в принятии предложения, обещания или собственно самой взятки. Среди них:
- 1 чиновник;
- 8 прокуроров;
- 108 полицейских и 2 гвардейцев;
- 15 военных;
- 1 работник СБУ;
- 20 налоговиков;
- 19 таможенников и 27 пограничников;
- 30 работников государственных служб.
- 51 – другое.
Кроме того ГБР передала в суд дела против 429 человек, из которых 232 через получение взятки.
За 8 месяцев 2021 года в ГБР выделили 3 самых резонансных дела:
- завершение досудебного расследования из-за вымогательства взятки в размере 13,5 миллионов гривень за возвращение захваченного предприятия;
- направления в суд обвинения против налоговика, который требовал 1 миллион гривен в предпринимательницы;
- суд над донецким полицейским, который требовал 140 тысяч гривень за избежание ответственности за совершение смертельного ДТП.