За 8 месяцев года сумма выявленных ГБР взяток составляет почти 20,8 миллиона гривень, а убытки госбюджета – более 166 миллионов.

Государственное бюро расследований опубликовало статистику задокументированных случаев взяточничества за последние 8 месяцев 2021 года.

Как сообщается на сайте ГБР, всего следователи открыли 5 822 уголовных дела из-за получения неправомерной выгоды.

Сумма выявленных ГБР взяток составляет почти 20,8 миллиона гривень, а убытки госбюджета – более 166 миллионов.

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Лидерами по количеству выявленных взяточников и открытых уголовных дел есть Киев (1314), Одесская (591) и Харьковская (484) области.

Отмечается, что столичные взяточники нанесли наибольший ущерб государственному бюджету – более 77 миллионов гривень.

Кроме столицы в тройку лидеров входят еще Одесская область с суммой убытков более 25 миллионов, и Винницкая область, где взяточники навредили государству почти на 20 миллионов гривень.

Наименьшим количеством возбужденных уголовных дел за взятки могут похвастаться Ривненская (73) Черниговская (78) и Хмельницкая (80) области.

С 20,8 миллиона гривень всех взяток, 14,8 зафиксированы в столице и 4 областях:

Киев – 8,8 миллиона;

Харьковская область – 1,8 миллиона;

Киевская область – 1,7 миллиона;

Одесская область – 1,4 миллиона;

Тернопольская область – 1,1 миллиона.

Уже 482 взяточника получили подозрение. Из них 282 человека, которых обвиняют в принятии предложения, обещания или собственно самой взятки. Среди них:

1 чиновник;

8 прокуроров;

108 полицейских и 2 гвардейцев;

15 военных;

1 работник СБУ;

20 налоговиков;

19 таможенников и 27 пограничников;

30 работников государственных служб.

51 – другое.

Кроме того ГБР передала в суд дела против 429 человек, из которых 232 через получение взятки.

За 8 месяцев 2021 года в ГБР выделили 3 самых резонансных дела:

завершение досудебного расследования из-за вымогательства взятки в размере 13,5 миллионов гривень за возвращение захваченного предприятия;

направления в суд обвинения против налоговика, который требовал 1 миллион гривен в предпринимательницы;

суд над донецким полицейским, который требовал 140 тысяч гривень за избежание ответственности за совершение смертельного ДТП.

Коррупция в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко