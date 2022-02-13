Запрет для членов партии "Слуга народа" уже вступил в силу, утверждает нардеп.

Депутатам из партии "Слуга народа" запретили покидать территорию Украины.

Запрет вступил в силу в воскресенье, 13 февраля, написал в своем канале в Telegram нардеп Александр Дубинский.

"Депутатам "СН" сегодня с полуночи запрещено покидать страну", – сообщил политик.

Бывший нардеп Игорь Мосийчук в Facebook поделился мнением, что в Украине скоро введут военное положение, и именно поэтому "слугам народа" якобы запретили покидать Родину.

"Очевидно, в понедельник – вторник в Украине будет введено военное положение. Именно с этим связан запрет народным депутатам от "Слуги Народа" покидать территорию страны, что сообщает Александр Дубинский", – отметил экс-нардеп.

Угроза вторжения России в Украину – короткая справка УНИАН

Россия пошла на агрессию против Украины еще в 2014 году – незаконно аннексировала Крым и вторглась на часть Донецкой и Луганской областей.

Осенью 2021-го РФ обострила ситуацию на украинской границе, и в нашей стране, а также на Западе заговорили об угрозе вторжения.

В начале текущего года – 10 февраля – в Беларуси стартовала активная фаза российско-белорусских военных учений. Учения России и Беларуси должны закончиться 20 февраля.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сказал, что вдоль границы нашей страны и со стороны России и Беларуси, и захваченных территорий находятся 140 тысяч военнослужащих.

Ранее в Совете нацбезопасности и обороны говорили, что войск России возле границы Украины не хватит для реализации полномасштабного вторжения.

Потом западные СМИ написали, что РФ может вторгнуться в Украину 15 или 16 февраля.

Евросоюз и США обещали, что в случае нового вторжения в Украину против РФ введут серьезные санкции.

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